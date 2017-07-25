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Все комитеты Рижской думы сформированы в соответствии с установленными правилами, и состав везде представлен пропорционально общему числу депутатов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Рижской думы от партии "Согласие" Михаил Каменецкий, комментируя поручение Министерства охраны среды и регионального развития обеспечить в столичном самоуправлении соответствие требованиям нормативных актов.

"По мнению оппозиционных депутатов, места в комитетах не совсем корректно распределены. Согласно требованиям закона распределять места необходимо пропорционально. Эти требования соблюдены. У нас в комитетах 11 представителей коалиции и 9 представителей оппозиции – пропорционально и соответствует количеству депутатов. Напомню, в Рижской думе 28 депутатов оппозиции и 32 коалиции", - отметил он.

По словам Каменецкого, в основном поступают претензии от партии "Единство", у которой всего четыре депутата, но они претендуют на большее.

"По их логике, если округлять цифру 1,33, то получается 2, а по нашей логике получается 1. Вот суть всех разногласий", - сказал депутат коалиции РД.

Что касается заявления министерства, то здесь, по словам Каменецкого, есть вопросы.

"С текстом министерства должны поработать юристы. А то в нем, кроме назидательных указаний по поводу того, что нужно соблюдать правила во всех самоуправлениях, не только Риги, но и других, в чем нас обвиняют, пока не вижу. То есть, чтобы защищаться, надо понимать от чего защищаться", - сказал Каменецкий.

Напомню, что Министерство охраны среды и регионального развития, рассмотрев заявление оппозиционных депутатов Рижской думы, направило в самоуправление письмо с поручением пропорционально представить в комитетах депутатов правящей коалиции и оппозиции. Ведомство отмечает, что каждому депутату должны быть обеспечены одинаковые возможности работать в одинаковом количестве комитетов.