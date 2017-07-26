Эксклюзив |

Сегодня, с 12.00 до 14.00 на радио Baltkom состоится информационный марафон в формате круглого стола на тему "Медиапространство и его жители".

В рамках дискуссии ведущие вместе приглашенными в студию экспертами обсудят результаты недавнего исследования, согласно которым латышское и русское медиапространства в Латвии по-прежнему разделены, медиаграмотность пользователей СМИ находится на невысоком уровне, поговорят об осуществляемой на данный момент медиаполитике, а также расскажут, как отличить достоверную информацию от ложной или тендециозной.

В дискуссии примут участие социолог, руководитель агентства Latvijas Fakti и советник премьера Латвии по общественно-политическим вопросам Айгар Фрейманис, директор департамента по развитию Латвийской национальной библиотеки Улдис Зариньш, главный редактор газеты "Сегодня" Андрей Шведов, владелец и председатель правления Dienas mediji Эдгар Котс, заместитель председателя правления, а также исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтарс Лицис, а также исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии Андрис Кениньш.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.