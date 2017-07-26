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Служба государственных доходов (СГД) совместно с Латвийской ассоциацией гостиниц и ресторанов проводит проверки в ресторанах Латвии в летний сезон, так как именно в этот период у представителей отрасли общепита больше всего возможностей уклониться от уплаты налогов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала директор управления налогового контроля СГД Сандра Карклиня-Админе.

Таким образом она ответила на открытое письмо совладельца рижского ресторана 3 pavāri Эрика Дрейбантса, опубликованное в Facebook, в котором предприниматель обвиняет службу в некачественной работе, а также на другие возмущенные отзывы о работе СГД.

"Дрейбантс и многие другие возмущаются, почему мы проводим проверки летом. Если мы говорим о ресторанном бизнесе, то летом там самый большой оборот и самая большая возможность не регистрировать доходы. Поэтому мы и проводим проверки именно сейчас", - сказала Карклиня-Админе.

По ее словам, ажиотаж вокруг проверок СГД вызван тем, что большинство жителей страны так или иначе связаны с отраслью общепита.

"Я внимательно следила за дискуссиями в СМИ. Во-первых, не все, что говорится публично, является правдой. В этом году мы начали активно сотрудничать со многими ассоциациями, не только гостиниц и ресторанов, но также с охранниками, в этой отрасли мы тоже проводим проверки. Однако ресторанный бизнес больше всего на виду у общества, поэтому это вызвало такой ажиотаж", - сказала Карклиня-Админе.

Представитель СГД также прокомментировала опубликованную Дрейбантсом фотогафию, на которой запечатлены сотрудники службы во время проверки в одном из ресторанов.

"В СМИ была растиражирована фотография, на которой сотрудники СГД сидят за столиком в ресторане, а рядом стоит работница этого ресторана с несчастным видом. Я спросила своих коллег, как все было на самом деле. Они пришли, предъявили все доверенности, спросили, где можно присесть, чтобы оформить документы. Им показали, куда можно сесть. Это был единственный столик, где было свободно, там даже не было убрано, стояли бутылки с минеральной водой и прочее. Когда наш сотрудник увидел, что происходит съемка, он сказал, что не согласен с публикацией фотографий. Тогда работница ресторана перестала фотографировать, но потом вышла на улицу и продолжила. То есть создавалась специальная атмосфера, чтобы показать, что мы не умеем работать, что у нас такие-то методы", - сказала Карклиня-Админе.

Она также прокомментировала заявление совладельца винного бара Garage и ресторана Hot'e Яниса Ензиса, по словам которого СГД "работает как гестапо".

"Мы не работаем как гестапо, просто никто не любит, когда их проверяют. Мы проводим проверку, смотрим, сколько сотрудников работает в конкретном месте, потом садимся там, где нам дают место и проверяем документы. Мы просим сотрудников, чтобы они, когда будет время, подошли к нам. На одного сотрудника уходит не больше минуты", - отметила Карклиня-Админе.

В свою очередь, отдел СГД по связям с общественностью подчеркивает, что цель проверок - не наказание.

"Наши расчёты свидетельствуют о том, что каждый год в сфере общественного питания недосчитанная сумма сделок составляет по меньшей мере 50 миллионов евро. Спрашивая чек в ресторане, мы оказываем поддержку социальной защиты сотрудникам именно этого ресторана – от каждого декларированного евро государство получают в среднем 17 центов, и большая часть этой суммы полагается финансированию именно социального страхования сотрудников.

В любом случае акция “спрашивай чек” является полностью добровольной, и каждый может выбрать – участвовать в ней или нет. Если кажется, что участвовать в акции слишком сложно или это не подходящее время, то этого делать не нужно или это можно сделать позже, так как это долгосрочная акция. Участвуя в такого рода акциях ресторан показывает своим клиентам, что поддерживает честную конкуренцию, уплату налогов и социальные гарантии своим сотрудникам.

Несмотря на то, что в Латвии в сфере ресторанов невыдача чеков очень распространена, эта проблема не нова и в других странах. Например, некоторые её решили, прикрепив оповещение спросить чек на внутренней части обложки меню ресторана.

Что касается произведенных проверок в кафе и ресторанах, то их цель не наказать, но в рамках “сперва консультируй” предотвратить нерегестрирование доходов и непредъявление полного отработанного рабочего времени сотрудников", - отметили в СГД.

Напомним, ранее СГД и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов запустили общественную акцию "Требуй чек!", цель которой - уменьшить долю теневой экономики в гостинично-ресторанном бизнесе. Некоторые представители отрасли выразили недовольство методами работы службы.

Так, предприниматель Янис Ензис в интервью Rus.db.lv сравнил стиль проверок с работой гестапо. По его словам, налоговики могут в самое оживленное время на целый день остановить работу ресторана для проверки бухгалтерии. В свою очередь Эрик Дрейбантс написал в Facebook пост-открытое письмо, выражающий протест против того, что происходит в отрасли. На это письмо ему позже ответила глава СГД Илзе Цируле.