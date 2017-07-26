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В Риге откроется Балтийская международная детская академия киноискусства. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал ее основатель, киносценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств России, режиссер "Приключений Петрова и Васечкина" Владимир Алеников.

"Пока набор будет осуществляться только в русскоязычные группы. С мастер-классами к ученикам будут приезжать такие выдающиеся личности, как Михаил Казиник, Вячеслав Полунин, Юрий Норштейн. Все дети, которые окончат академию, будут обладать всеми необходимыми знаниями и навыками для создания кино", - сказал Алеников.

По словам режиссера, очень важно дать детям возможность развиваться в такой сфере, как кинематограф.

"Я вырос в Советском Союзе и при всех минусах его системы, у нее был самый большой плюс - в СССР понимали, что дети - это главное. В те времена детское кино развивалось значительно лучше. Все 15 студий, существовавших в стране, создавали как минимум по 4 картины в год. Сейчас все это уже пропало, все исчезло. Перестали заботиться о детях", - отмечает Алеников.

Он также добавил, что пока решаются вопросы с помещением, академия находится по адресу ул. Стабу 11а, при продюсерском центре Анатолия Хвойницкого. Планируется, что академия будет принимать детей в возрасте от 10 до 19 лет.