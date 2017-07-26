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Новое политическое движение "Мы - за" подписало манифест, в котором выступает за интеграцию, но планов ликвидировать институт негражданства у объединения нет, об этом в интервью радио Baltkom рассказала вышедшая из партии "Единство", и примкнувшая к новому движению депутат Сейма Лолита Чигане.

"Пункт об интеграции у нас в манифесте есть. Я сама, к примеру, участвовала в церемониях натурализации, где наши неграждане получали гражданство Латвии, и видела, насколько это важный пункт в их интеграции. Так что я думаю, что интеграцию надо усиливать и надо показывать, что мы открыты и хотим заботиться обо всех тех, кто еще не стал, но хотел бы стать латвийским гражданином. Но саму систему негражданства пока менять не надо, потому что возможности интеграции и так уже очень хорошие и возможность получить гражданство есть у всех неграждан, которые этого пожелают. Если говорить о гражданстве для детей, которые рождаются у неграждан, то у них и так уже есть полное право получить гражданство Латвии. Правда там есть несколько бюрократических препятствий, которые, по моему мнению, необходимо снять", - сказала Лолита Чигане.

Напомним, как писал Mixnews, сегодня, 26 июля в Латвии появилось новое политическое движение "Мы-за", в которое вступили многие известные в стране люди. В подписанном участниками манифесте, в частности, говорится, что движение выступает "за сограждан вместо неграждан, за страну, которая существует на одном языке, и людей, которые могут общаться на многих".