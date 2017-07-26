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Латвийские общественные СМИ не могут конкурировать с частными СМИ, так как у государственных радио и телевидения не хватает выделяемых государством денег, сказал в рамках круглого стола на тему "Медиапространство и его жители" на радио Baltkom исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии Андрис Кениньш.

"Почему в Латвии так мало местного контента или почему общественные медиа вынуждены брать продукцию других стран? Потому что там дешевле. В нынешней ситуации на латвийском медийном рынке у общественных телевидения и радио больше нет средств, чтобы сделать больше местного национального контента", - сказал Кениньш.

Также он привел в пример частные СМИ, создающие местный продукт, благодаря чему привлекают местного потребителя.

"Спасибо радио Baltkom, который создает реально много своего материала. Благодаря этому вы являетесь одной из коммерческих радиостанций, создающих так много локального, национального контента", - сказал медиа-эксперт.

По мнению Кениньша, общественные СМИ не могут конкурировать в этом вопросе с частными медиа из-за недостатка средств.

"У общественного телевидения и радио недостаточно средств для создания собственного продукта, поэтому должна быть какая-то государственная политика для создания локального контента. Тогда пользователи будут выбирать его, а не смотреть какие-то шоу или фильмы других странах", - сказал исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии.