Эксклюзив |

Латвийским средствам массовой информации сложно создавать местный контент из-за недостатка денег, сказал в рамках круглого стола на тему "Медиапространство и его жители" на радио Baltkom исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии Андрис Кениньш.

По его словам, государство могло бы выделять больше средств на эти нужды национальных СМИ.

"Почему в Латвии так мало местного контента или почему местные СМИ вынуждены брать продукцию других? Потому что там дешевле. В нынешней ситуации на латвийском медийном рынке у частных телевидения и радио больше нет средств, чтобы сделать больше местного национального контента", - сказал Кениньш.

Также он привел в пример частные СМИ, активно создающие свой продукт, благодаря чему привлекают местного потребителя.

"Спасибо радио Baltkom, который создает реально много своего материала. Благодаря этому вы являетесь одной из коммерческих радиостанций, создающих так много локального, национального контента", - сказал медиа-эксперт.

По мнению Кениньша, другие СМИ не могут делать этого из-за недостатка средств.

"У других телеканалов и радио недостаточно средств для создания собственного продукта, поэтому должна быть какая-то государственная политика, чтобы поддержать СМИ, чтобы они могли создавать локальный, национальный контент. Тогда пользователи будут выбирать его, а не смотреть какие-то шоу или фильмы, закупленных в других странах", - сказал исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии.