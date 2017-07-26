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Люди, которые много времени проводят в социальных сетях, одиноки, потому что в интернете они, как правило, общаются только со своими единомышленниками. Такое мнение в рамках круглого стола на тему "Медиапространство и его жители" на радио Baltkom высказал владелец и председатель правления медиахолдинга Dienas mediji Эдгар Котс.

Он также отметил, что латвийские политики практически не обращаются к молодым людям.

"Я являюсь отцом маленьких детей. Когда проходили выборы в Риге, я обиделся, потому что все политики, которые хотели попасть в самоуправление, говорили только с пенсионерами. Со мной и с моими детьми вообще никто не говорил. Меня очень настораживает то, что с молодежью никто не говорит. Пенсионеры идут голосовать и политики с ними говорят. А молодежь не чувствует, что она кому-то нужна. Мне вообще кажется, что социальные сети – это одиночество. Это, как создание общин и сект. Мол, я нашел информацию и перебросил другому", - сказал Котс.

Добавим, как свидетельствуют результаты недавнего исследования, заказанного Министерством культуры Латвии, чем ниже уровень образования человека, тем больше он верит информации в социальных сетях. Согласно исследованию, 26% уверены, что первая найденная ссылка содержит самые верные данные, а 15% об этом и вовсе не думали.