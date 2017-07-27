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Опубликованный НАТО короткометражный фильм о движении национальных партизан в странах Балтии никем бы не был замечен, если бы на него не отреагировало Министерство иностранных дел России. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил историк, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Каспар Зеллис.

"Трудно сказать почему вокруг ролика возник такой ажиотаж. Если бы не МИД России, то скорее всего, его бы никто и не заметил. Я сам узнал о его существовании из местных СМИ, которые утверждали, что данное видео не нравится Путину. А почему оно должно ему нравится? Он же не кинокритик!" - сказал Зеллис.

Историк предположил, что сюжет снимали для западной аудитории.

"С точки зрения социологии видео предназначено для западного зрителя, так как оно на английском языке. В нем ничего такого особенного на самом деле нет. Попытались изобразить одну из версий латвийской истории", - отметил Зеллис.

По его словам, у всех, кто просмотрел этот сюжет, должны оставаться вопросы.

"Я бы хотел понять, почему "лесные братья" так долго сражались. Может быть, потому, что они ждали аж до 50-х годов XX века помощи от британских десантников, но так и не дождались. Однако, этот момент предпочитают не озвучивать", - задается вопросом Зеллис.

Он также добавил, что само понятие "лесные братья" - неоднозначное определение.

"Согласно официальной истории, "лесные братья" - борцы за независимость. В законе указано, что это борцы национального сопротивления, которые не сотрудничали ни с немецким, ни с советским оккупационным режимом. В свою очередь, сами лесные братья наверняка себя так называли не только ввиду этих причин", - заключил Зеллис.

Напомним, что на официальной странице НАТО в Twitter был опубликован трейлер фильма на английском языке "Лесные братья. Битва за Балтию" о том, как национальные партизаны боролись за независимость Балтийских стран против СССР.