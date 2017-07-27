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«Я готов полюбить новую партию, если она будет бороться за наших избирателей и станет лучшей частью меня». Такое мнение о политическом движении «Мы - за» в эфире радио Baltkom выразил руководитель фракции "Согласия" в Сейме Янис Урбанович.

Намерение экс-министра экономики Даниэля Павлютса о том, что движение "Мы - за" попытается отнять избирателей у "Согласия", политика не напугали.

"Меня это окрыляет. Ведь для того, чтобы отнять у Урбановича часть избирателей, нужно быть немного Урбановичем. Или даже стать лучше него", - сказал политик.

Урбанович также обозначил условия, при которых будет рассматривать вариант дружбы с новым политическом движением.

"Если участники новой политической силы подвергнутся реинкарнации и превратятся в какую-нибудь лучшую часть меня, более светлую, вежливую, то я не только готов буду с ними дружить, но и полюбить их буду готов", - заключил депутат.

В целом, Урбанович считает появление нового политического движения хорошей новостью.

"Без иронии скажу - это прекрасная новость. Хорошо, что увеличивается конкуренция. И если в "Мы-за" сразу начали говорить о негражданах, интеграции и русском языке, то это свидетельствует о том, что члены этого нового политического движения "дружат с головой". Так как без решения этих вопросов, которые являются нашими главными болячками, никакая реформа ничего не принесет", - заявил Урбанович.

При этом Урбанович предположил, что новая политическая сила будет копировать предвыборные кампании других стран.

"Скорее всего, они будут пытаться чуть-чуть походить на предвыборную кампанию Трампа и французского политика Эммануэля Макрона. Это очень разумно и современно, так как вышеупомянутые лица в своих агитациях использовали новые технологии. Состязание будет идти не через традиционные медийные ресурсы, а через прямые технологии обращения к избирателям", - пояснил он.

Напомним, что вчера, 26 июля, был подписан манифест нового политического движения "Мы - за". Пока к движению присоединились 48 человек, включая пятерых бывших депутатов партии "Единство" - Илзе Винькеле, Лолиту Чигане, Андрея Юдина, Алексея Лоскутова и Инта Далдериса.