Урбанович: чтобы отнять у Урбановича избирателей, надо быть немного Урбановичем (5)
«Я готов полюбить новую партию, если она будет бороться за наших избирателей и станет лучшей частью меня». Такое мнение о политическом движении «Мы - за» в эфире радио Baltkom выразил руководитель фракции "Согласия" в Сейме Янис Урбанович.
Намерение экс-министра экономики Даниэля Павлютса о том, что движение "Мы - за" попытается отнять избирателей у "Согласия", политика не напугали.
"Меня это окрыляет. Ведь для того, чтобы отнять у Урбановича часть избирателей, нужно быть немного Урбановичем. Или даже стать лучше него", - сказал политик.
Урбанович также обозначил условия, при которых будет рассматривать вариант дружбы с новым политическом движением.
"Если участники новой политической силы подвергнутся реинкарнации и превратятся в какую-нибудь лучшую часть меня, более светлую, вежливую, то я не только готов буду с ними дружить, но и полюбить их буду готов", - заключил депутат.
В целом, Урбанович считает появление нового политического движения хорошей новостью.
"Без иронии скажу - это прекрасная новость. Хорошо, что увеличивается конкуренция. И если в "Мы-за" сразу начали говорить о негражданах, интеграции и русском языке, то это свидетельствует о том, что члены этого нового политического движения "дружат с головой". Так как без решения этих вопросов, которые являются нашими главными болячками, никакая реформа ничего не принесет", - заявил Урбанович.
При этом Урбанович предположил, что новая политическая сила будет копировать предвыборные кампании других стран.
"Скорее всего, они будут пытаться чуть-чуть походить на предвыборную кампанию Трампа и французского политика Эммануэля Макрона. Это очень разумно и современно, так как вышеупомянутые лица в своих агитациях использовали новые технологии. Состязание будет идти не через традиционные медийные ресурсы, а через прямые технологии обращения к избирателям", - пояснил он.
Напомним, что вчера, 26 июля, был подписан манифест нового политического движения "Мы - за". Пока к движению присоединились 48 человек, включая пятерых бывших депутатов партии "Единство" - Илзе Винькеле, Лолиту Чигане, Андрея Юдина, Алексея Лоскутова и Инта Далдериса.
В Африке жил один вождь, который занимался тем, что приторговывал соплеменниками. Как-то раз он недоглядел, в результате чего сам оказался в составе груза рабов, который транспортировался из Африки в Америку на корабле. В общем, перспективы его не устраивали, поэтому был организован бунт. Весь экипаж покидали за борт и остались наедине с морской стихией, кораблём. Тут выяснилось, что, для того, чтобы управлять кораблём, надо обладать кое-какими знаниями. Причём, не просто знаниями о том, что есть бом брам кливер, но и знаниями о том, в каком порядке надо тянуть разные верёвочки для того, чтобы кораблик шёл в хорошую погоду по соответствующему курсу, и что надо делать, когда погода меняется или надо изменить курс. То есть, нужны были знания. А кончилось всё дело тем, что все вымерли с голода. Когда их нашёл английский фрегат, Таманго был единственным живым. Ну и, в конце концов, он был доставлен в Америку, где благополучно спился.
27 июля 2017 г., 12:20
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