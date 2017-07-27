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В лесу рижского микрорайона Иманта было совершено нападение на девушку. Злоумышленник ударил ее по голове и ограбил. Об этом в социальной сети Facebook сообщил мужчина, встретивший пострадавшую на лесной дороге и вызвавший медиков и полицию. В полиции радио Baltkom подтвердили факт нападения и призывают молодых людей к осторожности.

Согласно рассказу автора поста, пострадавшая приехала в столицу из района в поисках работы. Но по настоянию "работодателя" пошла к нему домой через лес, в котором подверглась нападению.

На место ЧП были вызваны полиция, "скорая" помощь, которые, по словам автора поста, прибыли оперативно, взяли у пострадавшей показания, составили освидетельствование ее состояния.

"На днях возращался с полетушек из имантского леса по узкой извилистой лесной дорожке, но асфальт там и кусты по бокам - вдруг, за поворотом, внезапно, выходит девушка, прямо из кустов - вся в крови и тормозит машину. Я по тормозам, а потом понимаю, что это может быть и подстава. Мало ли кто может кетчупом политься, а потом и "свидетели" ДТП выскочать, а я один в машине, с фототехникой еще к тому же. И понеслось...

Проехал вперед, посмотрел, вроде подельников нету, развернулся и забрал бедолагу. Да, совсем молодая девушка, практически ребенок, приехала из района по объявлению о работе. И пошла с "работодателем" якобы к дому - через лес. Когда заподозрила неладное - начала сопротивляться, убежала, но по голове сильный удар получила. А дальше скорая, полиция.. очень кстати оперативно и четко сработали. Надеюсь найдут этого урода.

Но, родители, не отпускайте детей, тем более девочек, на поиски первой работы вот так вот, одних, неизвестно к кому и зачем. Времена конечно сейчас с работой тяжелые, но жизнь ведь все- таки дороже.

Пользователи соцсети стали тиражировать пост с предупреждением, выражать сочувствие пострадавшей, а также надежду, что так называемый "работодатель" будет оперативно найден, чтобы другие не пострадали от его действий.

"Поделюсь со всеми. Актуально для многих, у кого дети уже хотят подрабатывать. Недавно про мальчишек подобную историю читала, в Риге любитель массажа . Дети все в этом возрасте очень умные и хотят быть самостоятельными...", - пишет одна пользовательница.

"А я все больше переживаю за девочку. Подростки такие доверчивые, да и соблазн заработать свою денежку в этом возрасте такой большой. Весь мир для неё большой и интересный. Все впереди, казалось бы. А такие подонки подрывают доверие", - написала одна из пользовательниц Facebook.

"У девочки есть телефон и приметы "работодателя", надеюсь найдут быстро, чтобы никто не пострадал больше!", - пишет еще одна женщина.

Как радио Baltkom сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, нападение произошло вечером 15 июля. 16-летняя девушка шла на встречу с потенциальным работодателем и была атакована неизвестным.

"Госполиция получила информацию от медиков, что 15 июля произошло нападение на 16-летнюю девушку. Сообщается, что девушка искала работу на лето через порталы объявлений и ее заинтересовала вакансия няни. Она договорилась встретиться с отцом ребенка в Бабитской волости Бабитского края. По имеющейся у нас информации, в 9 часов вечера девушка вышла из автобуса и там же, вблизи леса на нее напал неизвестный мужчина. Он ударил ее по голове и украл золотую цепочку, планшет, мобильный телефон и кошелек. По предварительным данным, целью злоумышленника было ограбление, об изнасиловании ничего не известно", - сказала представитель полиции.

В связи с произошедшим полиция возбудила уголовный процесс, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, денежного штрафа или принудительных работ.

Госполиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о напавшем мужчине, обратиться по номеру 110 или же прийти в ближайший полицейский участок.

Кроме того, полицейские просит молодых людей быть осторожными во время поисков работы.

"Если вы отправляетесь далеко от дома, стоит сообщить родителям или другому близкому взрослому человеку. Лучше всего взять кого-то из взрослых с собой", - сказала представитель правоохранительных органов в интервью Baltkom.