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Новое политическое движение "Мы - за!", манифест которого был принят вчера, готово принимать в свои ряды неграждан, чтобы с их помощью решать проблему существования в Латвии самого института негражданства. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член нового движения, квантовый физик Вячеслав Кащеев.

"Никто не может понять негражданина, лучше самих неграждан. И очень важно, чтобы голос неграждан был правильно услышан и правильно включен в программу движения. Идеи и опыт неграждан будут частью программы партии, а их активное участие в движении поможет избрать именно тех кандидатов в депутаты, которые поддержат их предложения.

Мне кажется - это та возможность, которую русскоязычное общество не должно просто так списать, как очередную инициативу неудачливых политиков, которые пытаются что-то там реанимировать. Это предложение, которого в политическом спектре Латвии еще не было", - подчеркнул Кащеев.

Как писал Mixnews, манифест движения "Мы - за!" был официально подписан вчера, в движение вступили пятеро вышедших из партии "Единства" депутатов, а также ряд известных в обществе людей.