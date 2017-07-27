Эксклюзив |

Резкое повышение акциза на пиво, вместо планируемого ранее постепенного, ставит под угрозу производство пива в Латвии. Удорожание напитка неизбежно вызовет сокращение объемов производства и, как следствие, сокращение числа рабочих мест, в том числе и в регионах. Об этом в интервью радио Baltkom заявил исполнительный директор Латвийского союза пивоваров (ЛСП) Петерис Лининьш.

По его оценке, может быть сокращено до 30% рабочих мест, связанных с производством пива.

«Резкое повышение акциза окажет очень негативное влияние на отрасль. Мы должны учесть, что последние три года акциз и без того вырос на 45 процентов. Новое решение предполагает, что налог будет повышаться еще на 50%. Это предполагает, что за четыре года налог вырастет на 95% и продолжит расти потом», - поясняет Лининьш.

Производство пива в Латвии и так переживает трудные времена. Если раньше доля латвийского пива составляла примерно 90% от потребленного в стране, то сейчас составляет только 50%.

«Не будем забывать, что Сейм Латвии ранее принял закон, запрещающий продажу пива в 2-литровых бутылках. Это тоже снизит потребление латвийского продукта», - считает Лининьш.

Сейчас в Латвии 41 пивоварня.

Как сообщалось, вчера бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала предложение повышать акциз на алкоголь, пиво и сигареты стремительнее, чем планировалось изначально.

Предполагается, что с 1 марта 2018 года до 2019 года акциз на пиво составит 6 евро 80 центов за каждый объемный процент абсолютного спирта.

В 2019 году акциз повысится до 7 евро 4 центов, а в 2020 году - до 8 евро 1 цента.

По словам исполнительного директора ЛСП Петериса Лининьша, изначально министерство финансов согласовало с отраслью повышение акциза до 5,80 евро за каждый объемный процент абсолютного спирта.