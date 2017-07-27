Эксклюзив |

Семейные врачи начали свою забастовку очень достойно и также достойно должны ее сейчас прекратить. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

"То, как семейные врачи начали забастовку, было достойной защитой своих прав. Но сейчас это превратилось во что-то другое - непонятное", - заявил Керис.

По словам руководителя профсоюза, медики уже добились своего, так как почти все выдвигаемые ими требования выполнены.

"Четыре из пяти требований выполнены полностью или частично. При том, что министр здравоохранения благородно заявила, что даже без подписанных соглашений между врачами и ведомством, минздрав пойдет навстречу и будет действовать по договоренности", - пояснил Керис.

Он также добавил, что единственный пункт, по которому компромисс не достигнут - это сумма капитации.

"Да, семейным врачам не удалось договориться с минздравом о финансировании на содержание практики. Но ведь нельзя добиться всего и сразу. Они утверждают, что бастуют, но при этом продолжают принимать пациентов, что обесценивают понятие самой забастовки. Надо уметь не только начинать протест, но и достойно его заканчивать", - заключил Керис.

Напомним, семейные врачи, начавшие забастовку в начале июля, перешли на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи будут принимать не более 20 пациентов в день до 1 октября.