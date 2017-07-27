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Группа Red Hot Chili Peppers перед выездом на концерт, который сегодня состоится на Луцавсале, раздали автографы фанатам, которые караулили своих кумиров у гостиницы, сообщает фотокорреспондент Mixnews Марис Морканс.

Как удалось выяснить у приближенных лиц, музыканты выехали из гостиницы и после концерта, который закончится в 0.00 часов, они сразу улетают.

Концерт начнется в 19:00, а группа выйдет на сцену в 21:45.

Перед Red Hot Chili Peppers на сцене Луцавсалы выступят фанк-поп группа из США - Knower и инди-рок-группа из Латвии - Carnival Youth.

Вечерняя программа:

17:00 открывается вход для посетителей

19:00 Carnival Youth (LV)

20:00 Knower (US)

21:45 Red Hot Chili Peppers (US)

00:00 конец мероприятия

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers прибыла в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway. 11-ый альбом шестикратных лауреатов премии Grammy разместился на первых местах в музыкальных чартах по всему миру. Новая запись участников Зала славы рок-н-ролла завоевала 1 место в десятке лучших альбомов респектабельного Billboard.

Как писал Mixnews, из-за сегодняшнего концерта Red Hot Chili Peppers на Луцавсале в Риге введен ряд ограничений на парковку и движение транспорта.

Во время организации мероприятия будет перекрыто движение судов по Малой Даугаве (за исключением плавательных средств организаторов мероприятия).

В связи с указаниями Государственной полиции будет создан ограничительный барьер на территории проведения мероприятия.

Во время монтажа и демонтажа места мероприятия, а также во время концерта может быть превышен допустимый уровень шума.

Кстати, встреча с музыкантами группы для многих рижан стала приятным сюрпризом. Как сообщают некоторые пользователи соцсетей, пройтись по улицам Риги с легендами мировой музыкальной сцены – это впечатляет.

"Эпизод из жизни. Неожиданно. Встретил Red Hot Chilli Peppers. "Самое интересное, что Алиса стеснялась к ним подойти. Я сказал ей - fck this, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать", - написал в социальной сети Facebook бывший редактор журнала Klubs Юрия Шлейерс.

Look who I met today! Totally fangirled about this! Haha Thanks @chadsmithofficial and sorry not sorry for asking you to take a picture on this day off in Riga for you! Worth it, though! #redhotchilipeppers A post shared by (@alicebauman) on Jul 26, 2017 at 11:27am PDT

Ранее мэр столицы Нил Ушаков опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию гуляющего с семьей по Риге солиста группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса.