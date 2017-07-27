Red Hot Chili Peppers перед концертом на Луцавсале раздали автографы (6)
Группа Red Hot Chili Peppers перед выездом на концерт, который сегодня состоится на Луцавсале, раздали автографы фанатам, которые караулили своих кумиров у гостиницы, сообщает фотокорреспондент Mixnews Марис Морканс.
Как удалось выяснить у приближенных лиц, музыканты выехали из гостиницы и после концерта, который закончится в 0.00 часов, они сразу улетают.
Концерт начнется в 19:00, а группа выйдет на сцену в 21:45.
Перед Red Hot Chili Peppers на сцене Луцавсалы выступят фанк-поп группа из США - Knower и инди-рок-группа из Латвии - Carnival Youth.
Вечерняя программа:
17:00 открывается вход для посетителей
19:00 Carnival Youth (LV)
20:00 Knower (US)
21:45 Red Hot Chili Peppers (US)
00:00 конец мероприятия
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers прибыла в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway. 11-ый альбом шестикратных лауреатов премии Grammy разместился на первых местах в музыкальных чартах по всему миру. Новая запись участников Зала славы рок-н-ролла завоевала 1 место в десятке лучших альбомов респектабельного Billboard.
Как писал Mixnews, из-за сегодняшнего концерта Red Hot Chili Peppers на Луцавсале в Риге введен ряд ограничений на парковку и движение транспорта.
Во время организации мероприятия будет перекрыто движение судов по Малой Даугаве (за исключением плавательных средств организаторов мероприятия).
В связи с указаниями Государственной полиции будет создан ограничительный барьер на территории проведения мероприятия.
Во время монтажа и демонтажа места мероприятия, а также во время концерта может быть превышен допустимый уровень шума.
Кстати, встреча с музыкантами группы для многих рижан стала приятным сюрпризом. Как сообщают некоторые пользователи соцсетей, пройтись по улицам Риги с легендами мировой музыкальной сцены – это впечатляет.
"Эпизод из жизни. Неожиданно. Встретил Red Hot Chilli Peppers. "Самое интересное, что Алиса стеснялась к ним подойти. Я сказал ей - fck this, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать", - написал в социальной сети Facebook бывший редактор журнала Klubs Юрия Шлейерс.
Ранее мэр столицы Нил Ушаков опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию гуляющего с семьей по Риге солиста группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса.