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Сегодня было вынесено окончательное решение по уголовному делу, в котором двое граждан России обвиняются в незаконном проникновении на военную базу в Адажи летом 2015 года. В пособничестве гражданам России Александру Куркину и Андрею Попко обвинялся латвийский общественный деятель Владимир Линдерман. Как он рассказал в интервью радио Baltkom, его признали невиновным, а Куркина и Попко признали виновными в хулиганстве.

"Разумеется я удовлетворен приговором, тем более это уже третье уголовное дело , возбужденное против меня Полицией безопасности и дошедшее до суда. Во всех трех я был признан невиновным. Пока я выигрываю с сухим счетом 3:0", - сказал Линдерман.

По поводу приговора, вынесенного россиянам, Линдерман сказал, что советует им подавать апелляцию, чтобы добиться полного оправдания.

"В целом чувства удовлетворения нет, так как все-таки парням вынесли обвинительный приговор, да, он мягкий, но обвинительный. Я считаю, что по тому составу преступления, по которому их обвиняли, оно в данном случае отсутствует и я им советую писать апелляцию и добиваться полного оправдания", - сказал активист.

Также Линдерман выразил благодарность адвокату за хорошую работу.

"Я хочу выразить благодарность адвокату Елене Квитковской, с которой работаю с тех пор, как сидел в тюрьме. Она великолепный адвокат", - сказал Линдерман

Между тем адвокат Куркина и Попко Имма Янсоне рассказала радио Baltkom, что планирует подать апелляцию.

"Мы будем подавать апелляцию. Интересно, как будут рассматривать это дело высшие инстанции", - отметила она.

Напомним, в июне 2015 году российские нацболы Куркин и Попко проникли на латвийскую военную базу Адажи, где проходили учения НАТО Saber Strike-2015, подняли знамя цветов георгиевской ленты и с развернутым знаменем прошагали до здания, где размещался штаб учений. Там начали раздавать листовки с призывом к американским военным отправляться домой, но вскоре были задержаны.