Эксклюзив |

В четверг вечером из-за ограничений в связи с концертом группы Red Hot Chili Peppers в Риге образовались транспортные заторы.

Как отмечают свидетели, самая сложная ситуация в центре города, а также в районе Островного моста и самой Луцавсалы, где проходит концерт.

За актуальной информацией можно следить через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.

Как писал Mixnews, из-за сегодняшнего концерта Red Hot Chili Peppers на Луцавсале в Риге введен ряд ограничений на парковку и движение транспорта.

Во время организации мероприятия будет перекрыто движение судов по Малой Даугаве (за исключением плавательных средств организаторов мероприятия).

В связи с указаниями Государственной полиции будет создан ограничительный барьер на территории проведения мероприятия.

Во время монтажа и демонтажа места мероприятия, а также во время концерта может быть превышен допустимый уровень шума.