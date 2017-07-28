В соцсетях делятся впечатлениями от концерта RHСP в Риге (+ОПРОС) (12)
Вечером 27 июля в Риге на Луцавсале с аншлагом прошел концерт мировой легенды рок-музыки Red Hot Chili Peppers. По данным организаторов, на концерт пришло не менее 30 000 зрителей.
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers прибыла в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway. Как удалось выяснить у организаторов, музыканты сразу после концерта покинули латвийскую столицу.
11-ый альбом шестикратных лауреатов премии Grammy разместился на первых местах в музыкальных чартах по всему миру. Новая запись участников Зала славы рок-н-ролла завоевала 1 место в десятке лучших альбомов респектабельного Billboard.
Зрители активно делились впечатлениями о концерте в социальных сетях. Кто-то был в восторге от шоу, другие были разочарованы организацией мероприятия.
Atnācu mājās no Red Hot Chili Peppers koncerta un uzliku klausīties Foo Fighters. Tieši tik ļoti esmu vīlusies koncertā.— agnese b (@agnese_b) 27 июля 2017 г.
Рига настолько маленькая, что я своим чутким ухом слышу отголоски #redhotchilipeppers с другого конца города.— Аннушка (@alalambda) 27 июля 2017 г.
That was amazing! #redhotchilipeppers #lucavsala #getaway2017 pic.twitter.com/hR9SWTjjyz— Мария (@_eudaimoniaa_) 27 июля 2017 г.
Vairāk kā stundu gaidīt izbraukšanu no stāvvietas nav normāli. Kustības nav vispār. Briesmīga pasākuma organizācija. #redhotchilipeppers— Marta Starka (@Maza_Mija) 27 июля 2017 г.
Gabaliņš Kalifornijas uz Latvijas zemes. #RedHotChiliPeppers #rhcp #thegetawaytour… https://t.co/fhtIO3gaUS— Metranpāžs (@zais_) 27 июля 2017 г.
Labas vibrācijas. #redhotchilipeppers pic.twitter.com/sIzj17vkk1— Jānis Žilde (@JanisZilde) 27 июля 2017 г.