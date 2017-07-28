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Вечером 27 июля в Риге на Луцавсале с аншлагом прошел концерт мировой легенды рок-музыки Red Hot Chili Peppers. По данным организаторов, на концерт пришло не менее 30 000 зрителей.

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers прибыла в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway. Как удалось выяснить у организаторов, музыканты сразу после концерта покинули латвийскую столицу.

11-ый альбом шестикратных лауреатов премии Grammy разместился на первых местах в музыкальных чартах по всему миру. Новая запись участников Зала славы рок-н-ролла завоевала 1 место в десятке лучших альбомов респектабельного Billboard.

Зрители активно делились впечатлениями о концерте в социальных сетях. Кто-то был в восторге от шоу, другие были разочарованы организацией мероприятия.

Atnācu mājās no Red Hot Chili Peppers koncerta un uzliku klausīties Foo Fighters. Tieši tik ļoti esmu vīlusies koncertā. — agnese b (@agnese_b) 27 июля 2017 г.

Рига настолько маленькая, что я своим чутким ухом слышу отголоски #redhotchilipeppers с другого конца города. — Аннушка (@alalambda) 27 июля 2017 г.