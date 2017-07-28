В соцсетях делятся впечатлениями от концерта RHСP в Риге (+ОПРОС) (12)

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Эксклюзив | 28 июля 2017 года, 08:02

Вечером 27 июля в Риге на Луцавсале с аншлагом прошел концерт мировой легенды рок-музыки Red Hot Chili Peppers. По данным организаторов, на концерт пришло не менее 30 000 зрителей.

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Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers прибыла в Латвию в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом высоко оценённого альбома The Getaway. Как удалось выяснить у организаторов, музыканты сразу после концерта покинули латвийскую столицу.

11-ый альбом шестикратных лауреатов премии Grammy разместился на первых местах в музыкальных чартах по всему миру. Новая запись участников Зала славы рок-н-ролла завоевала 1 место в десятке лучших альбомов респектабельного Billboard.

Зрители активно делились впечатлениями о концерте в социальных сетях. Кто-то был в восторге от шоу, другие были разочарованы организацией мероприятия.

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Комментарии 12
фуфло2 часа назад
всё это -фуфло западное..никакой музыки!
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Кирилл Титов2 часа назад
Голливудское ЦРУшное программирование
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Неважно1 час назад
Сам ты фуфло!при том местное!Раз так говоришь про такую известную группу как red hot chili peppers!Я сам хоть не являюсь далеко их фанатом,слушаю другую музыку,но такого уровня группы называть фуфлом у меня язык не поворачивается!Если у группы есть своя аудитория слушателей,при том в таком количестве как у них,только дебил будет их полным фуфлом называть!
5
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