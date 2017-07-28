Бондарс покидает пост главы Латвийского объединения регионов (16)

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Эксклюзив | 28 июля 2017 года, 09:11

Мартиньш Бондарс покидает должность председателя Латвийского объединения регионов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В интервью радио Baltkom политик заявил, что причиной являются недавно принятые решения партии, которые ему сложно поддерживать.

"Я ухожу с поста председателя ЛОР, но сохраню членство в партии и продолжу занимать кресло депутата Рижской думы от списка ЛОР/"Для развития Латвии", где я буду работать в думской оппозиции", - сказал Бондарс.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии дела Latvijas Krājbanka на его уход с поста председателя, он отметил, что это дело никак не связано со сложением полномочий.

В интервью радио Baltkom Бондарс сказал, что его мнение отличается от позиции депутатов ЛОР не только по вопросу назначения Ингуны Судрабы на должность председателя парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов", но и по вопросам налоговой политики.

Депутат также добавил, что пока не знает, кто заменит его на должности главы партии.

"Я бы очень хотел это узнать. Поскольку я сообщил о своем уходе вчера, 27 июля, то никаких разговоров о назначении нового главы еще не состоялось. Объединение созовет заседание и там будет обсуждаться этот вопрос", - заключил Бондарс.

Комментарии 16
Edvins Amolins2 часа назад
и сбежит скоро - так как 2 ляма отдавать не захочет :DD да и по декларации столько и не найдут :D
1
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Tatyana Nevstrueva2 часа назад
Крысы бегут...
2
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kraibanka2 часа назад
Товарищ старший лейтенант, прошу принять все ценности
по описи!
Опись,протокол,взял,принял,отпечатки пальцев...
Вся операция займет не более 15 минут...
пускай отмокает а я пока соберу барахлишко
Начальство приказало менять точку,
перебазироваться,вот так...
(Бриллиантовая рука)
1
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