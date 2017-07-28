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Мартиньш Бондарс покидает должность председателя Латвийского объединения регионов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ņemot vērā pēdējā laika LRA balsojumus Saeimā, es atkāpjos no LRA valdes priekšsēdētāja amata! pic.twitter.com/oDg1xNaqen — Mārtiņš Bondars (@MartinsBondars) 27 июля 2017 г.

В интервью радио Baltkom политик заявил, что причиной являются недавно принятые решения партии, которые ему сложно поддерживать.

"Я ухожу с поста председателя ЛОР, но сохраню членство в партии и продолжу занимать кресло депутата Рижской думы от списка ЛОР/"Для развития Латвии", где я буду работать в думской оппозиции", - сказал Бондарс.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии дела Latvijas Krājbanka на его уход с поста председателя, он отметил, что это дело никак не связано со сложением полномочий.

В интервью радио Baltkom Бондарс сказал, что его мнение отличается от позиции депутатов ЛОР не только по вопросу назначения Ингуны Судрабы на должность председателя парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов", но и по вопросам налоговой политики.

Депутат также добавил, что пока не знает, кто заменит его на должности главы партии.

"Я бы очень хотел это узнать. Поскольку я сообщил о своем уходе вчера, 27 июля, то никаких разговоров о назначении нового главы еще не состоялось. Объединение созовет заседание и там будет обсуждаться этот вопрос", - заключил Бондарс.