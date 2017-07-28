Бондарс покидает пост главы Латвийского объединения регионов (16)
Мартиньш Бондарс покидает должность председателя Латвийского объединения регионов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Ņemot vērā pēdējā laika LRA balsojumus Saeimā, es atkāpjos no LRA valdes priekšsēdētāja amata! pic.twitter.com/oDg1xNaqen— Mārtiņš Bondars (@MartinsBondars) 27 июля 2017 г.
В интервью радио Baltkom политик заявил, что причиной являются недавно принятые решения партии, которые ему сложно поддерживать.
"Я ухожу с поста председателя ЛОР, но сохраню членство в партии и продолжу занимать кресло депутата Рижской думы от списка ЛОР/"Для развития Латвии", где я буду работать в думской оппозиции", - сказал Бондарс.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии дела Latvijas Krājbanka на его уход с поста председателя, он отметил, что это дело никак не связано со сложением полномочий.
В интервью радио Baltkom Бондарс сказал, что его мнение отличается от позиции депутатов ЛОР не только по вопросу назначения Ингуны Судрабы на должность председателя парламентской комиссии по расследованию "дела олигархов", но и по вопросам налоговой политики.
Депутат также добавил, что пока не знает, кто заменит его на должности главы партии.
"Я бы очень хотел это узнать. Поскольку я сообщил о своем уходе вчера, 27 июля, то никаких разговоров о назначении нового главы еще не состоялось. Объединение созовет заседание и там будет обсуждаться этот вопрос", - заключил Бондарс.
по описи!
Опись,протокол,взял,принял,отпечатки пальцев...
Вся операция займет не более 15 минут...
пускай отмокает а я пока соберу барахлишко
Начальство приказало менять точку,
перебазироваться,вот так...
(Бриллиантовая рука)