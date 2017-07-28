Эксклюзив |

Сегодня, с 12.00 до 14.00 на радио Baltkom состоится информационный марафон в формате круглого стола на тему "Реформа системы образования: куда идем и к чему придем?".

В рамках дискуссии приглашенные в студию эксперты обсудят результаты недавнего исследования об оптимальной сети школ в стране, согласно которым критериям современной средней школы не соответствуют более 100 латвийских школ, а также поговорят о необходимости модернизации школьной сети, дадут оценку нынешним образовательным программам, обсудят роль учителя в современном обществе и многие другие вопросы.

В дискуссии примут участие руководитель исследования по созданию в Латвии оптимальной модели общеобразовательных учреждений Янис Турлайс, ведущий исследователь Рижской академии педагогики и управления образованием Лиесма Осе, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага, экс-министр образования и науки Роберт Килис, директор Рижской 54-й средней школы Галина Гусакова, член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Елена Матьякубова и заместитель исполнительного директора Бауской краевой думы Инета Рухоцка.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.