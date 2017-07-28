Клементьев: после принятия налоговой реформы жизнь существенно подорожает (16)
Экономика Латвии после принятия новой налоговой реформы может попасть в глубокий штопор и негативно скажется на благосостоянии латвийцев, говорит Депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Клементьев. Об этом оппозиционный политик рассказал в эфире радио Baltkom.
"Заявка была на прорыв, на революцию в налогах. Мы пытались в январе создать балтийский инвестиционный рай. Снизить налоги на рабочую силу, тем самым для бизнеса сделать более удобные и дли бизнеса благоприятные условия. Кабинет министров, к сожалению, не пошел на план по снижению налогов, начиная опять заглядывать в кошельки потребителей используя всевозможные инструменты, другие налоги. Тем самым прорыва, который был заявлен на январь-февраль, которые подержал Банк Латвии, Конфедерация работодателей, профсоюзы - не получился", - сказал депутат.
По словам Клементьева, с принятием налоговой реформы никакого экономического рывка не будет и Латвия по-прежнему будет отставать в развитии от других стран Балтии.
"У нас возникает очень высокий скепсис по поводу реального латвийского прорыва на балтийском рынке и мы, к сожалению, все равно будем отставать по экономическим показателям от Литвы и Эстонии. Шанс упущен и этим оппозиция недовольна. По большинству рассматриваемых в парламенте законов мы голосовали против", - сказал политик.
По словам Клементьева, реформа была заявлена в начале года, но не прошла в том ключе, в котором она была запланирована. В ней есть плюсы и минусы, но, как считает политик, реформа отрицательно скажется на благосостоянии народа.
"Из положительных сторон - прогрессивность. Снижение прогрессивного налога на 3 процента, это достойно. Повышен необлагаемый минимум для иждивенцев. Необлагаемый для пенсионеров наконец-то повысили, хотя на это не обращали внимание 7 лет", - указал Клементьев.
Также депутат указал на минусы налоговой реформы, что может ударить по кошелькам жителей Латвии.
"Повысили социальный налог. Несмотря на то, что цель благородная - деньги направить в медицины, но 80 миллионов не спасут нашу медицину, поэтому вряд ли пациенты ощутят улучшения. Из негативного влияния отмечу повышение акцизов на алкоголь, сигареты. После повышения акциза, особенно на бензин и дизтопливо, жизнь существенно подорожает. Логистика, услуги транспорта станут дороже", - сказал Клементьев.
Сегодня Сейм продолжает рассматривать законы о налоговой реформе. Пакет законов будет принят в окончательном чтении.
Самые большие изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о государственном социальном страховании, о налоге на прибыль предприятий, о налоге с микропредприятий, об акцизном налоге. Мнение депутатов по поданным к этим законам предложениям в основном совпадает с мнением правительства.
© Публий Корнелий Тацит То и видим, что законы посыпались как серый горох и главное все на повышение - все правильно - капитализм, а при нем нужна прибыль любой ценой невзирая ни на что-такую страну просрали СССР - как вспомнишь - стабильность, 8-часовой рабочий день, суббота, воскресенье выходной, профсоюз работал - решал проблемы трудящихся - путевки экскурсии и так далее. А сейчас полная опа огурцов и просвета Вы не увидите!08
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