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Экономика Латвии после принятия новой налоговой реформы может попасть в глубокий штопор и негативно скажется на благосостоянии латвийцев, говорит Депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Клементьев. Об этом оппозиционный политик рассказал в эфире радио Baltkom.

"Заявка была на прорыв, на революцию в налогах. Мы пытались в январе создать балтийский инвестиционный рай. Снизить налоги на рабочую силу, тем самым для бизнеса сделать более удобные и дли бизнеса благоприятные условия. Кабинет министров, к сожалению, не пошел на план по снижению налогов, начиная опять заглядывать в кошельки потребителей используя всевозможные инструменты, другие налоги. Тем самым прорыва, который был заявлен на январь-февраль, которые подержал Банк Латвии, Конфедерация работодателей, профсоюзы - не получился", - сказал депутат.

По словам Клементьева, с принятием налоговой реформы никакого экономического рывка не будет и Латвия по-прежнему будет отставать в развитии от других стран Балтии.

"У нас возникает очень высокий скепсис по поводу реального латвийского прорыва на балтийском рынке и мы, к сожалению, все равно будем отставать по экономическим показателям от Литвы и Эстонии. Шанс упущен и этим оппозиция недовольна. По большинству рассматриваемых в парламенте законов мы голосовали против", - сказал политик.

По словам Клементьева, реформа была заявлена в начале года, но не прошла в том ключе, в котором она была запланирована. В ней есть плюсы и минусы, но, как считает политик, реформа отрицательно скажется на благосостоянии народа.

"Из положительных сторон - прогрессивность. Снижение прогрессивного налога на 3 процента, это достойно. Повышен необлагаемый минимум для иждивенцев. Необлагаемый для пенсионеров наконец-то повысили, хотя на это не обращали внимание 7 лет", - указал Клементьев.

Также депутат указал на минусы налоговой реформы, что может ударить по кошелькам жителей Латвии.

"Повысили социальный налог. Несмотря на то, что цель благородная - деньги направить в медицины, но 80 миллионов не спасут нашу медицину, поэтому вряд ли пациенты ощутят улучшения. Из негативного влияния отмечу повышение акцизов на алкоголь, сигареты. После повышения акциза, особенно на бензин и дизтопливо, жизнь существенно подорожает. Логистика, услуги транспорта станут дороже", - сказал Клементьев.

Сегодня Сейм продолжает рассматривать законы о налоговой реформе. Пакет законов будет принят в окончательном чтении.

Самые большие изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о государственном социальном страховании, о налоге на прибыль предприятий, о налоге с микропредприятий, об акцизном налоге. Мнение депутатов по поданным к этим законам предложениям в основном совпадает с мнением правительства.