Эксперт: реформа нужна и школам, и сознанию общества (6)

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Эксклюзив | 28 июля 2017 года, 14:54

Содержание латвийских школ обходится налогоплательщикам непомерно дорого, но отчасти в этом виновато и само общество. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель исследования по созданию в Латвии оптимальной модели общеобразовательных учреждений экономист-географ Янис Турлайс.

"Школа в нашей стране - одна из самых дорогих общественных услуг, она нам обходится, в среднем, в 1,6 раз дороже, чем в богатых и развитых странах, а по уровню образования мы совсем не выше их, а находимся, так скажем, примерно посередине. Тратим очень много, а результат - посредственный,", - рассказал ученый.

Он считает, что в системе образования можно серьезно экономить не только на организации учебных процессов, но и на оптимизации инфраструктуры.

"Мы изучали опыт развитых стран, находящихся с нами примерно в одних климатических условиях. Общие тенденции там таковы, что если школа находится на расстоянии менее трех километров, то доставить ребенка к месту учебы - это задача родителей и общественного транспорта, а никак не школы. У нас в маленькой Латвии, где средств не хватает на самое необходимое, нам надо наконец научиться считать деньги. Это ненормально когда школьный автобус гоняют ради десяти детей в радиусе нескольких километров вокруг школы, зачем дублировать сеть общественного транспорта? Наше общество распустилось, мы требуем предоставить отдельный транспорт, когда до остановки полкилометра. В других странах, семьям, бывает и доплачивают, если дети двигаются - сами приезжают на велосипедах, или приходят пешком, там думают о здоровье ребенка. Нам надо тратить деньги не на автобусы, а вкладывать в инфраструктуру: велодорожки, освещение, это намного дальновиднее, и со временем многократно окупится", - отметил Янис Турлайс.

Напомним, на радио Baltkom состоялся информационный марафон в формате круглого стола на тему "Реформа системы образования: куда идем и к чему придем?".

В рамках дискуссии приглашенные в студию эксперты обсудили результаты недавнего исследования об оптимальной сети школ в стране, согласно которым критериям современной средней школы не соответствуют более 100 латвийских школ.

Комментарии 6
Я1 час назад
Непомерно дорого нашему "государству" обходится потешная армия и орда вкусно жрущих чиновников. Но начни на этом экономить, и выяснится, что Латвия - она даже не для латышей...

А образование у вас фиговое - с чего ему быть хотя бы нормальным? Вы учителям хорошо платите, чтобы с них можно было реально требовать? да и вообще - чтобы они тупо БЫЛИ (вам напомнить средний возраст педагога?)? вы даже учителей своего (...) языка не можете обеспечить, так о чём речь?
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Eliza 1 час назад
Да по закрывайте вы все школы, и на распил вам в карманы будет. Что мучаетесь то так ??? Помирать, так помирать, хватит агонизировать.
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Рижанин1 час назад
когда экономист-географ пытается реструктуризировать школы и реформировать массовое сознанине, то получается и швец и жнец и на дуде игрец смотрящий со стороны как дети на велосипедах в грязь и распутицу зимой, весной и осенью будут добираться на велосипедах в школы, чтобы в процессе поднять своё здоровье и повысить среднюю успеваемость в стране.



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