Эксклюзив |

Содержание латвийских школ обходится налогоплательщикам непомерно дорого, но отчасти в этом виновато и само общество. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель исследования по созданию в Латвии оптимальной модели общеобразовательных учреждений экономист-географ Янис Турлайс.

"Школа в нашей стране - одна из самых дорогих общественных услуг, она нам обходится, в среднем, в 1,6 раз дороже, чем в богатых и развитых странах, а по уровню образования мы совсем не выше их, а находимся, так скажем, примерно посередине. Тратим очень много, а результат - посредственный,", - рассказал ученый.

Он считает, что в системе образования можно серьезно экономить не только на организации учебных процессов, но и на оптимизации инфраструктуры.

"Мы изучали опыт развитых стран, находящихся с нами примерно в одних климатических условиях. Общие тенденции там таковы, что если школа находится на расстоянии менее трех километров, то доставить ребенка к месту учебы - это задача родителей и общественного транспорта, а никак не школы. У нас в маленькой Латвии, где средств не хватает на самое необходимое, нам надо наконец научиться считать деньги. Это ненормально когда школьный автобус гоняют ради десяти детей в радиусе нескольких километров вокруг школы, зачем дублировать сеть общественного транспорта? Наше общество распустилось, мы требуем предоставить отдельный транспорт, когда до остановки полкилометра. В других странах, семьям, бывает и доплачивают, если дети двигаются - сами приезжают на велосипедах, или приходят пешком, там думают о здоровье ребенка. Нам надо тратить деньги не на автобусы, а вкладывать в инфраструктуру: велодорожки, освещение, это намного дальновиднее, и со временем многократно окупится", - отметил Янис Турлайс.

Напомним, на радио Baltkom состоялся информационный марафон в формате круглого стола на тему "Реформа системы образования: куда идем и к чему придем?".

В рамках дискуссии приглашенные в студию эксперты обсудили результаты недавнего исследования об оптимальной сети школ в стране, согласно которым критериям современной средней школы не соответствуют более 100 латвийских школ.