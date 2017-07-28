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Депутат Сейма Ингуна Судраба («От сердца - Латвии») совершила политическое самоубийство, возглавив следственную комиссию Сейма по «делу олигархов». При этом реакция Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов) говорит, что у него, похоже, большие проблемы с доверием однопартийцев, заявила в эфире радио Baltkom политолог Илга Крейтусе.

«Судраба совершила политическое самоубийство, возглавив следственную комиссию. У ее партии и так был низкий рейтинг, они потерпели поражение на выборах в самоуправления. Я даже не понимаю, почему человек с определенным политическим опытом поступает таким образом. Теперь ее партию можно списать в число тех, кто доживает сейчас свои последние дни на политической сцене Латвии», - считает Крейтусе.

Политолог отметила, что в этом случае Судраба нарушила законы этики и морали.

«Хоть ты и не замешана, хоть ты и не участвовала в этих переговорах, но твое имя там склоняется. Дай возможность другим доказать, что ты никак с этим не связана. Но не старайся сама это сделать. Это очень плохой пример и плохое понимание того, как надо вести себя в политике, если хочешь играть в большую игру», - уверена Илга Крейтусе.

По её мнению, случай с утверждением Судрабы может стать прецедентом, из-за которого изменят регламент Сейма, потому что сейчас парламент, в соответствии с регламентом, утвердил состав комиссии, а члены комиссии большинством голосов избрали председателя. И никто не может председателя сместить – ни парламент, ни президент.

Что же касается поступка Мартиньша Бондарса, который оставил пост председателя Латвийского объединения регионов (ЛОР) после того, как его однопартиец Мартиньш Шицс проголосовал за утверждение Ингуны Судрабы, Илга Крейтусе оценивает его как выявление серьезных внутренних проблем в ЛОР.

«Поведение Мартиньша Бондарса – тоже непонятный поступок. Человек только что получил хороший результат в Риге, чуть не занял пост мэра. И вдруг объявляет, что он из-за какого-то председателя комиссии уходит с поста руководителя партии . Если это только та причина, которую назвал Бондарс, то это несерьезно», - считает Крейтусе.

Она также отметила, что вместо критики в адрес однопартийцев, которые поддержали в Сейме налоговую реформу, Бондарс мог активно участвовать в обсуждении законопроектов как руководитель партии. Но он этого не делал, предпочтя появление на светских мероприятиях.

«Ему надо было быть в Сейме, идти в прессу, к вам на радио и бороться, а он был заметен только на фестивале Лаймы Вайкуле», - отметила Крейтусе.

По мнению политолога, у отставки Бондарса более глубокие корни – это внутрипартийная оппозиция. Крейтусе не исключила, что в следующем году Мартиньш Бондарс может пробовать избраться в парламент от другой политической партии.

Как писал Mixnews, вчера члены сформированной парламентской комиссии по расследованию так называемого «дела олигархов» избрали Ингуну Судрабу председателем комиссии – не смотря на то, что ее имя тоже фигурировало в опубликованных переговорах. После этого в отставку с поста председателя Латвийского объединения регионов подал Мартиньш Бондарс, который последнее время находился под шквалом критики из-за возможного участия в махинациях с деньгами обанкротившегося Krājbanka.