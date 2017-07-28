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В системе школьного образования уже сейчас есть нехватка кадров, много учителей пенсионного возраста, а некоторые учителя вынуждены работать в четырех школах одновременно, чтобы заработать полную ставку. Об этом говорили эксперты на передаче "Круглый стол" радио Baltkom.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага считает, что государство уже сейчас должно заниматься программами переквалификации учителей.

"На программы переквалификации доступны деньги из фондов Евросоюза. И нужна государственная программа по переквалификации учителей. Давайте, подумаем, что нам выгоднее – чтобы уволенные в результате сокращения количества школ учителя сидели на пособии или работали?" - задалась вопросом Ванага.

Сейчас пилотный проект реформы сети школ реализуется в Баусском крае. По словам зампредседателя краевой думы Инеты Рухоцки, через год вместо четырех средних школ в самоуправлении останется только две. Однако сокращение числа школ позволит поднять учителям зарплаты до 1000 евро "на руки".

"Да, не все учителя после этого смогут найти работу по специальности. Но многие и так уже пенсионного возраста, а некоторым можно переквалифицироваться. У нас не хватает педагогов по естественным и точным наукам, в крае всего два учителя имеют специализацию социального педагога. Ни один хороший учитель без работы не останется", - уверена Рухоцка.

Проблему нехватки учителей подтвердил и эконом-географ Янис Турлайс, который руководил исследованием сети школ в министерстве образования.

"Некоторые учителя работают в районах с маленькими школами, и им приходится совмещать работу в четырех школах, чтобы заработать полную ставку. Оптимизация сети школ позволит им сосредоточиться на одной работе", - считает эксперт.

Однако "укрупнение" школ имеет и негативные стороны, особенно в младших классах. Доктор педагогических наук, ведущий исследователь Рижской академии педагогики и управления образованием, бывший советник министра образования по вопросам интеграции Лиесма Осе уверена, что качественное образование можно дать только при условии, если у учителя есть личный подход к каждому ученику. И в маленьких классах это легче сделать.