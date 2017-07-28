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Министр здравоохранения Анда Чакша считает, что на сегодняшней день семейные врачи практически полностью возобновили свою работу. Об этом она заявила в интервью радио Baltkom.

"Считаю, что сегодня семейные врачи работают. Протест остался только в том, что они не принимают больше 20 пациентов в день. Чтобы решить этот вопрос, надо определиться с зарплатами врачей на следующий год. В этом поможет рабочая группа, которая будет работать с материалами по результатам наших с Ассоциацией семейных врачей неформальных встреч", - рассказала она.

Чакша отметила, что довольна переговорами с врачами, которые прошли в четверг.

"Встреча была интенсивной и интересной. Пришли более 100 врачей, мы переговорили все болезненные вопросы. Мы обсудили 4 блока: бюрократию, критерии качества, которым соответствуют единицы, финансирование и организацию практик семейных врачей. Все это обсудят в рабочих группах, чтобы принять решение и идти с ним дальше", - отметила Чакша.

Напомним, министр здравоохранения Анда Чакша после нескольких не вполне успешных переговоров со сформированным Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) забастовочным комитетом решила встретиться с семейными врачами напрямую и без присутствия юристов.

Разговор был деловым, хотя и довольно эмоциональным ,отмечает газета Latvijas Avīze. На следующей встрече планируется обсудить вопросы э-здравоохранения.

3 июля более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.