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Жизнь в Латвии после введения налоговой реформы, скорее всего, станет дороже, но и доходы жителей станут больше. Об этом в эфире радио Baltkom сказал председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Янис Вуцанс.

"Если мы смотрим на западные страны, то видим, что цены там выше, но и доходы тоже. Нам надо как-то поравняться с ними и идти в том направлении, чтобы наши жители зарабатывали больше. Существует вероятность, что жизнь у нас подорожает, но и зарплаты будут больше", - отметил он.

Напомним, сегодня Сейм в окончательном чтении принял законы о налоговой реформе, предусматривающие ряд важных изменений с 2018 года. Депутаты начали рассмотрение этих законов в окончательном чтении в четверг и продолжили в пятницу. Принято 12 законов о налоговой реформе, рассмотрено более 300 предложений.

Премьер-министр Марис Кучинскис поблагодарил депутатов за понимание и поддержку. Он поблагодарил также оппозицию, подавшую прагматичные предложения, и социальных партнеров правительства. Принятую реформу Кучинскис назвал компромиссом. Благодарность парламентариям выразила также министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.