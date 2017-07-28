Депутат: цены в Латвии вырастут вместе с доходами жителей (12)

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Эксклюзив | 28 июля 2017 года, 17:39

Жизнь в Латвии после введения налоговой реформы, скорее всего, станет дороже, но и доходы жителей станут больше. Об этом в эфире радио Baltkom сказал председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Янис Вуцанс.

"Если мы смотрим на западные страны, то видим, что цены там выше, но и доходы тоже. Нам надо как-то поравняться с ними и идти в том направлении, чтобы наши жители зарабатывали больше. Существует вероятность, что жизнь у нас подорожает, но и зарплаты будут больше", - отметил он.

Напомним, сегодня Сейм в окончательном чтении принял законы о налоговой реформе, предусматривающие ряд важных изменений с 2018 года. Депутаты начали рассмотрение этих законов в окончательном чтении в четверг и продолжили в пятницу. Принято 12 законов о налоговой реформе, рассмотрено более 300 предложений.

Премьер-министр Марис Кучинскис поблагодарил депутатов за понимание и поддержку. Он поблагодарил также оппозицию, подавшую прагматичные предложения, и социальных партнеров правительства. Принятую реформу Кучинскис назвал компромиссом. Благодарность парламентариям выразила также министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Комментарии 12
шустрый3 часа назад
Похоже г-н Вуцанс словоблудием прикрывает повышение цен на всё и вся.....мало того,что не умные,так ещё и аферисты.Мне просто лень перечислять,что на западе СУЩЕСТВЕННО дешевле и насколько СУЩЕСТВЕННО там выше зарплаты и пенсии.
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Gustaf3 часа назад
Ничего не меняется в этой стране забвения. Зарплаты растут у депутатов, а цены повышаются для всех
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хм2 часа назад
По работе приходиться находится в Германии,но продукты там стоят примерно на 10-15% дешевле чем в Латвии.Зарплата в Германии примерно в 3-4 раза выше.У нас чистая(на руки) зарплата в 600 евро считается неплохой и даже очень хорошей в Латгалии,у них не меньше 2000-2500 евро.
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