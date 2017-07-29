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Ассоциация семейных врачей решила частично возобновить работу, так как правительство и премьер медлят, а люди не могут ждать. Об этом в интервью радио Baltkom заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

"Существуют забастовки двух видов - полное прекращение работы, и неполное. Везде в Европе и в мире это тоже считается забастовкой. Мы перешли на эту форму потому, что правительство и премьер медлят, а люди не могут ждать", - сказала она.

По словам Вейде, вид забастовки изменился по просьбе пациентов.

"Нам звонили многие наши пациенты, и выражали полную поддержку нашим требованиям, но просили, чтобы хотя бы острые проблемы со здоровьем решали именно их семейные врачи. Чтобы пациенты не страдали, мы решили немного работать, мы принимаем не больше 20 пациентов в день, мы не делаем профилактику, и мы отказываемся работать с системой э-здоровья, потому что не считаем возможность подписывать договоры, обязывающие нас использовать неготовый, непроверенный и некачественный продукт", - отметила она.

Напомним, что семейные врачи, начавшие забастовку в начале июля, перешли на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи будут принимать не более 20 пациентов в день до 1 октября.

По мнению руководителя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдиса Кериса, медики, утверждая, что бастуют, но при этом продолжают работать, обесценивают понятие забастовки.