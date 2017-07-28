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То, что политики из "Единства" и Нацобъединения пытаются отстранить от должности руководителя парламентской комиссии Сейма по расследованию "разговоров олигархов", говорит лишь о возможном участии их самих в этих переговорах. Об этом в эфире радио Baltkom заявила сама председатель этой комиссии, лидер партии No Sirds Latvijai Ингуна Судраба.

"Есть выражение: "Кто виноват, то и боится". Сейчас вижу реакцию политиков на то, что я буду руководить расследование, и мне становится понятно, откуда столько лет шла информация о том, что моя партия связана с интересами каких-то других страна или еще кем-то. Думаю, что за этими разговорами стоят еще какие-то имена, которые сегодня еще не опубликованы. Может, этих политиков пугает, что во время расследования всплывут и другие люди, которые с "разговорами олигархов" связаны", - сказала Судраба.

Напомним, что парламент утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого "дела олигархов". В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

Депутаты национального объединения и "Единства" возражали против включения в состав комиссии лидера партии "No sirds Latvijai" (NSL) Ингуны Судрабы, так как ее имя якобы упоминается в "переговорах олигархов".