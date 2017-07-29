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После введения новой налоговой реформы могут пострадать те жители Латвии, у которых высокий уровень доходов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Янис Вуцанс.

"Если пострадают, то только те, у кого большие заработки. Тут могут оказаться определенны группы людей, которые будут получать меньше. А жители с небольшим уровнем заработка будут получать на несколько десятков евро в месяц больше", - сказал Вуцанс.

Напомним, вчера Сейм в окончательном чтении принял законы о налоговой реформе, предусматривающие ряд важных изменений с 2018 года. Депутаты начали рассмотрение этих законов в окончательном чтении в четверг и продолжили в пятницу. Принято 12 законов о налоговой реформе, рассмотрено более 300 предложений.

Премьер-министр Марис Кучинскис поблагодарил депутатов за понимание и поддержку. Он поблагодарил также оппозицию, подавшую прагматичные предложения, и социальных партнеров правительства. Принятую реформу Кучинскис назвал компромиссом.