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Новая налоговая система Латвии, утвержденная накануне Сеймом, не сможет долго работать, так как создавалась в слишком короткий срок. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс.

«В целом вся эта реформа устроит в следующем году кашу. И хотя другие коллеги говорят, что каша бывает и вкусная, и полезная, в данном случае система переделана настолько быстро, что, к сожалению, эта каша уже немного пригорела. Не думаю, что эта система способна действовать три года, даже год без изменений. Думаю, уже осенью мы услышим новые предложения от правительства. Латвийское объединение регионов голосовало против этой реформы», - сказал Вилюмс.

Он также отметил, что с трудом верит словам премьера и министра финансов о том, что в ближайшие годы в налоговой политике Латвии не произойдет никаких изменений.

«Это, конечно, вызывает иронию. Я этому не верю. Полгода назад нам говорили, что будет разработана новая налоговая система, в которой все будет предусмотрено. Прошло полгода, проводится налоговая реформа, и мы опять слышим отговорки, что якобы не все можно было предусмотреть», - сказал Вилюмс.

Напомним, вчера Сейм в окончательном чтении принял законы о налоговой реформе, предусматривающие ряд важных изменений с 2018 года. Депутаты начали рассмотрение этих законов в окончательном чтении в четверг и продолжили в пятницу. Принято 12 законов о налоговой реформе, рассмотрено более 300 предложений.

По итогам голосования премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявили, что по крайней мере в ближайшие годы в Латвии будет стабильная налоговая политика.