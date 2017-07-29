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Педагоги недовольны тем, что подготовленные Министерством образования и науки поправки к Закону об образовании не обсуждаются с работниками отрасли и поспешно продвигаются летом, когда большинство школьных учителей находятся в отпуске. Об этом в эфире радио Baltkom заявила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

«Конечно, это неправильно, и такую ситуацию мы наблюдаем уже в течение многих лет. Более 80 тысяч людей, работающих в сфере образования, находятся в отпусках. Между тем, министерство рассматривает очень важные изменения, которые вступят в силу уже в этом году. Здесь даже не выполняется норма Закона о труде, согласно которой учителя, директора не могут совершить изменения, если их не оповестили за месяц. Недопустимо, чтобы учитель сидел летом и думал – что же меня ждет 1-го сентября», - сказала Ванага.

Добавим, рассматриваемые Министерством образования поправки касаются таких вопросов, как начало обучения в школах с шестилетнего возраста, специальное образование, школы-интернаты, оплата труда педагогов и других.