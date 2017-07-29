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Если новое политическое движение «Мы – за!» намерено активно обсуждать проблемы гражданства в Латвии, в том числе вопрос негражданства, то члены этой силы правильно понимают главные вызовы в стране. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель парламентской фракции "Согласие Янис Урбанович.

«Такие заявления говорят о наличии ума и рассудка у людей, которые это говорят. Это действительно главная проблема, без решения которой рассчитывать на осуществление других реформ и решение старых и новых проблем невозможно. Это говорит о том, что они дружат с головой», - сказал Урбанович.

Манифест движения «Мы - за!» был официально подписан 26 июля, в движение вступили пятеро вышедших из партии "Единства" депутатов, а также ряд известных в обществе людей.

Как радио Baltkom сообщила член нового движения Лолита Чигане, «Мы –за!» выступает за интеграцию, но планов ликвидировать институт негражданства у объединения нет.