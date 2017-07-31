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Налоговая реформа, утвержденная Сеймом на прошлой неделе, будет способствовать росту латвийской экономики и социальному равенству. Такую оценку изменениям в законодательстве в эфире радио Baltkom дал депутат Сейма, член бюджетной комиссии Игорь Пименов («Согласие»).

«Правительство сделало очень мощный шаг вперед. Хоть я и являюсь оппозиционным депутатом, не признать это было бы безответственным перед моими избирателями», - заявил Пименов.

По мнению депутата, очень важным изменением является то, что предприятия не будут обязаны платить подоходный налог на нераспределенную прибыль. Это даст возможность предпринимателям больше денег вкладывать в развитие бизнеса и даже накапливать деньги на реализацию своих целей, не прибегая к банковским кредитам.

«Важным является и то, что введена пусть и блеклая, но прогрессивная шкала подоходного налога с населения (ПНН). Это положительно скажется на доходах тех, кто в месяц зарабатывает до 1660 «на бумаге». Это 90% населения. Для них, в зависимости от размера зарплаты, выгода составит до 40 евро в месяц», - пояснил депутат.

Повышение отдельных налогов – акцизных, на игорный бизнес и т.д. – это вынужденная мера, чтобы сбалансировать негативное влияние на бюджет, которое изначально будет из-за введения прогрессивной ставки ПНН и отмена налога на нераспределенную прибыль, считает Игорь Пименов.

«Подорожание товаров, конечно, неизбежно, поскольку подорожает топливо. Минфин прогнозирует подорожание всего на 0,3%, но я думаю, что реально подорожание будет более заментным», - прогнозирует депутат.

Что же касается повышение ставки социального налога – по 0,5 процента для работников и работодателей – это способ ощутимо поднять зарплаты медикам и сократить отток кадров за рубеж, считает Пименов.

Как уже писал Mixnews, на прошлой неделе Сейм Латвии утвердил налоговую реформу с 2018 года. Она предполагает введение прогрессивного ПНН, отмену налогу на нераспределенную прибыль для предприятий, повышение акцизных ставок и повышение социального налога.