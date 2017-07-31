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Сейчас не только в Латвии, но и по всей Европе растет число верующих в бога людей, которые свободны от религиозных законов и никак не связаны с институтом церкви. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал доктор философских наук, профессор кафедры истории церкви и религии факультета теологии Латвийского университета Валдис Тераудкалнс.

"Почти во всех странах Европы растет число тех, кто поддерживает секуляризм. Меняется отношение и к церкви, и к религии. Но это вовсе не означает, что все становятся атеистами. Просто церковные институты теряют свою значимость", - сказал Тераудкалнс.

По его словам, люди, которые не являются членами религиозных общин, и не посещают церковь, все равно продолжают этим интересоваться в той или иной степени.

"Чаще люди называют это духовностью. В Латвии этот феномен мало исследован. Важно то, как человек сам себя определяет. Можно верить в бога и не ходить в церковь. Это не значит, что человек от этого духовно неполноценный", - отметил Тераудкалнс.

Профессор также добавил, что сейчас набирает популярность тип индивидуальных религий.

"Есть религии, которые существуют только на просторах интернета. Даже если говорить о пастафарианстве, которая прославляет Летающего Макаронного Монстра, кто-то относится к этому, как к пародии, а кто-то - вполне серьезно", - заключил Тераудкалнс.

Напомним, что согласно проведенному социологическому опросу центром SKDS, значение религии в жизни населения Латвии уменьшается.

Фото: lu.lv