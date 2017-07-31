Стихия не оправдала: гроза в Риге оказалась нестрашной (3)
Мощный грозовой фронт из Восточной Европы, который, по прогнозам синоптиков, должен был сегодня после обеда накрыть Ригу, прошел стороной, неся интенсивные ливни с грозой и градом в восточные части Латвии, свидетельствует метеорологическая информация. В столице прошел лишь незначительный дождь, было слышно несколько ударов грома.
Сначала синоптики прогнозировали начало грозы на 14:00, подкорректированный позже прогноз призывал опасаться ее, начиная с 15:00, но позже скорость передвижения воздушных масс снизилась, и непогода бушевала преимущественно в окрестностях литовского Шяуляя, медленно передвигаясь в сторону Латвии.
На сайте blitzortung.org можно наблюдать приближение стихии в режиме реального времени.
Фото/blitzortung.org
Синоптики предупреждали, что гроза будет сопровождаться интенсивными ливнями и шквальным ветром, местами возможен град.
Также метеорологи прогнозируют, что в последний день июля в Латвии будет достигнута самая высокая температура с лета прошлого года - в Латгале столбик термометра может подняться до +29 градусов.
В Риге температура достигнет +27.
Следующие грозы в Риге обещают в среду и в пятницу.
Причина проста. Либо иск на крупную сумму. Либо просто в морду.
Поэтому теперь в почёте анонимные шарлатаны от погоды. Дурики. Умеющие умно писать. Не более. И лохи которые на это ведутся. Типа этого ...