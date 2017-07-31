Эксклюзив |

Приложение Mix Media Radio, которое позволяет слушать радиостанции группы в любой точке земного шара, теперь доступно в обновленном варианте для iOS.

Как рассказал разработчик приложения Алексей Воловик, теперь и обладатели телефонов c iOS смогут пользоваться функцией дозвона до студии радиостанций Baltkom и Mix FM с помощью одного клика. Также там появилась бегущая строка с названием исполняемых в эфире песен. Теперь вам не придется ломать голову над тем, какую песню вы услышали в эфире.

Ранее обновление было доступно обладателям телефонов с системой Android.

Чтобы скачать приложение напишите в окошке поиска в Play Market (для Android) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете.