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Завершающаяся сегодня акция протеста медиков, когда врачи и медсестры в больницах отказались работать неоплачиваемые сверхурочные часы, не побудила правительство сесть за стол переговоров с протестующими. Продолжение акции протеста может, по сути, лишить пациентов своевременных медицинских услуг. Об этом в эфире радио Baltkom заявил Евгений Калейс, глава Латвийского общества больниц (ЛОБ).

«Правительство не обращало на наш протест никакого внимания. Да, там знали, что акция протеста идет. Но и всё», - заявил Калейс. По мнению Евгения Калейса, акция показала ужасную нехватку медиков, медсестер и врачей в латвийских больницах.

«Если и дальше продолжать протестовать в том же режиме, то пациенты будут ждать операции больше года, а очереди к специалистам будут длиннее на 3-4 месяца, по сравнению с сегодняшними. В этой сфере нужны радикальные решения», - пояснил глава ЛОБ.

Калейс считает, что сейчас важно, чтобы правящие зафиксировали в законе свои обещания.

«Если медики будут работать со сверхурочными - по 160 часов в месяц - им полагается двойная оплата труда. Но в данный момент двойную оплату никто не предлагает. Нас волнует прежде всего повышение оплаты труда», - сказал Калейс.

Повторят ли медики акцию протеста – неизвестно. Но многие решают проблему нехватки денег индивидуально.

«Знаете, как протестуют медики? Они покупают билеты на самолет в Германию, Ирландию или Англию, и уезжают работать туда, где оплата в 5-6 раз выше», - аключил глава Латвийского общества больниц.