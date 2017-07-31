Эксклюзив |

Юрмальский пляж является лучшей площадкой для пляжного волейбола. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала латвийская волейболистка, чемпионка Европы U-22 Анастасия Кравченок.

"Юрмальский пляж - он все-таки самый лучший в мире. Этот песок, этот вид, нам там очень нравится, главное - чтобы была хорошая погода. В прошлом году было очень приятно, что наши болельщики так за нас переживали. У нас очень хороший песок, он такой мягкий, светлый. Мы не будем уходить с поля черные, грязные, пляж очень широкий, вокруг много деревьев. Можно посмотреть фотографии с нашего U-22, когда мы выиграли, мы с Тиной (Тина Лаура Граудиня - волейболистка, выступающая в паре с Кравчонок, Mixnews) там такие два черных чертика. В Юрмале можно потренироваться, отряхнуться и ехать в город", - сказала Кравченок.

Напомним, с 16 по 20 июля в Юрмале пройдет чемпионат Европы по пляжному волейболу. Ранее в рижском Доме Черноголовых состоялась жеребьевка групп участников турнира, по итогам которой Кравченок и Граудиня оказались в одной группе с парами из Германии, Польши и Австрии.

В 2016 году Кравченок и Граудиня стали победителями молодежного чемпионата Европы в Салониках.