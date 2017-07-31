Латвийская волейболистка: юрмальский пляж - самый лучший в мире (4)

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Эксклюзив | 31 июля 2017 года, 16:09

Юрмальский пляж является лучшей площадкой для пляжного волейбола. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала латвийская волейболистка, чемпионка Европы U-22 Анастасия Кравченок.

"Юрмальский пляж - он все-таки самый лучший в мире. Этот песок, этот вид, нам там очень нравится, главное - чтобы была хорошая погода. В прошлом году было очень приятно, что наши болельщики так за нас переживали. У нас очень хороший песок, он такой мягкий, светлый. Мы не будем уходить с поля черные, грязные, пляж очень широкий, вокруг много деревьев. Можно посмотреть фотографии с нашего U-22, когда мы выиграли, мы с Тиной (Тина Лаура Граудиня - волейболистка, выступающая в паре с Кравчонок, Mixnews) там такие два черных чертика. В Юрмале можно потренироваться, отряхнуться и ехать в город", - сказала Кравченок.

Напомним, с 16 по 20 июля в Юрмале пройдет чемпионат Европы по пляжному волейболу. Ранее в рижском Доме Черноголовых состоялась жеребьевка групп участников турнира, по итогам которой Кравченок и Граудиня оказались в одной группе с парами из Германии, Польши и Австрии.

В 2016 году Кравченок и Граудиня стали победителями молодежного чемпионата Европы в Салониках.

Комментарии 4
мнение1 час назад
Патриотизм конечно хорошо.Но когда он совмещается с глупостью,это разрушительно.
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Богдан Лозицкий1 час назад
такой фигни ещё неслышал! рядом с юрмалой есть остро Усть-Двинск. там песок ещё чище и намного мягче! а когда идёш по песку,то он скрипит! :) в юрмале песок с сероватым оттенком и по мягкости бетону ничем неуступает. и самое главное,намного ближэ к цэнтру Риги.и вода не так воняет,как в Юрмале. да и на пару градусов теплее.
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Deniss Osovitnijs44 минуты назад
Это не фигня, а её мнение. Для тебя плохой песок, для неё отличный.
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