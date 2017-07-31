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В понедельник вечером, сразу после 19 часов из торгового центра Barona Centrs, в котором располагаются также помещения фитнесс-центра Atletika, были эвакуированы посетители, на место прибыли пожарные расчеты, сообщают очевидцы.

Как рассказала в интервью порталу Mixnews представительница Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, в торговом центре, в котором располагаются также помещения спортивного центра, где в этот момент шли занятия, сработала сигнализация, на место были вызваны спасатели, которые провели эвакуацию около 100 человек и проверили все помещения", - сказала представитель ГПСС.

По словам Шабохи, на место прибыли также специалисты, устанавливавшие и обслуживающие сигнализацию, которые теперь должны выяснить причину срабатывания сигнального устройства.