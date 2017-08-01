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В Латвии увеличилось количество людей, которые лечатся от алкогольной и наркотической зависимостей, пишет газета Diena.

Если сравнивать с 2015 годом, то на 4,2% и на 4,5% выросло количество наркоманов и алкоголиков, которые обращаются за помощью к специалистам, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

По словам руководителя амбулаторного отделения службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии Инги Ландсмане, люди стали реже скрывать свои проблемы.

"Люди становятся увереннее, все чаще ищут помощи, не скрывают свою проблему. Это не означает, что увеличилось число употребляющих алкоголь и наркотические вещества. Наоборот, исследования показывают, что их употребление даже немного сократилось", - отметила она.

Как Ландсмане рассказала в интервью радио Baltkom, обращаясь за помощью, пациенты берут с собой родственников или близких людей для поддержки.

"Все лечение добровольное. Чаще всего люди приходят с родственниками, с людьми, которые смогут поддержать. Всегда существует вероятность, что эти люди вернуться .Но мы сами хотим, чтобы они к нам приходили, так как зависимость может вернуться. Все время нужен контакт с врачами", - подчеркнула она.

Большинство пациентов, зависимых от наркотических средств, в 2016 году лечилось в Рижском регионе - 52%, а меньше всего наркоманов было в Видземе - 0,5%. Больше всего зависимых от алкоголя также проходили лечение в Рижском регионе, но много их также было в Латгале - 21%.