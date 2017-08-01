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Экономическую ситуацию в стране можно отслеживать по количеству выброшенного мусора. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал член правления предприятия Clean R Гунтар Левицс. По его словам, по сравнению с предкризисным 2008-м годом количество мусора в Латвии в 2010 году сократилось почти в два раза.

"Очень легкий пример, цифры может быть не так точно помню, но приблизительно, в 2008 году - последний жирный год - в Гетлини завезли примерно 500 000 тонн. В 2010 - 300 000 тонн. Почти в два раза упал объем мусора. Сейчас, примерно от 300 000 мы говорим, может, немножко больше", - объяснил предприниматель.

Левицс также отметил, что на сегодняшний день количество мусора в Латвии резко не увеличивается, но этому способствует и то, что люди стали с умом подходить к сортировке отходов.

"Есть еще одна вещь, которую мы с вами может не так сильно чувствуем. Наше общество эволюционирует и, чем больше мы эволюционируем, тем меньше мусора стараемся оставлять после себя. В принципе, в Европе считается так - если экономика развивается и мусор стоит на месте, то это нормальная ситуация. В реальности у нас мусора становится больше, но поскольку мы больше сортируем, показатели остаются на одном уровне. Конечно, там много факторов, но если экономика растет, мусор тоже растет", - заявил он.

Напомним, согласно одобренными в начале лета правительством правилами о критериях и порядке оценки доступности для жителей услуг по сбору сортированных отходов, в городах республиканского значения с населением 100 000 жителей должно быть не меньше двух, а в каждом крае с населением 8000 жителей - одна площадка для сбора сортированных отходов.