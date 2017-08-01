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Пользовательница соцсети Лилия Гафийчук стала жертвой нападения злоумышленника, который набросился на нее в подъезде ее дома недалеко от моста Славу в Кенгарагсе.

Злоумышленник был задержан по горячим следам, полиция возбудила уголовное дело, но так как для доказательной базы необходимы были показания свидетелей, девушка опубликовала пост в соцсети Facebook. На просьбу Лилии откликнулись четыре свидетеля происшествия, теперь полиция готовит дело в суд.

Нападение произошло в подъезде дома на улице Салацас, 32 в пятницу, 28 июля, в промежутке времени 18:40 - 18:45.

Как рассказала девушка порталу Mixnews.lv, нападавший зашел за ней следом в подъезд, силой закрыл рукой девушке рот, развернул и начал душить. Спустя несколько минут после ожесточенной борьбы с обидчиком, девушке удалось вырваться и выбежать на улицу.

Там она подбежала с просьбой о помощи к первому встречному мужчине, но тот отказался. Зато откликнулись двое молодых парней, благодаря чему преступника удалось задержать по горячим следам.