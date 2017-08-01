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Следственная комиссия по "делу олигархов" создана не для того, чтобы просто поболтать с его фигурантами, а для того, чтобы задать им конкретные вопросы, заявила в интервью радио Baltkom депутат Сейма, руководитель комиссии Ингуна Судраба, комментируя новость о том, что на заседание будут приглашены мэр Вентспилса Айвар Лембергс, политик, бизнесмен Айнар Шлесерс и министр земледелия Янис Дуклавс.

"На первое заседение, 8 числа, мы никого из упомянутых лиц не будем приглашать. Сначала надо подготовить вопросы, иметь конкретное понятие о том, чем мы занимаемся, какие вопросы мы задаем. Не просто вызывать, чтобы поболтать - не ради этого комиссия создана. Комиссия создана, чтобы разобраться с конкретными поставленными задачами, и я хочу сказать, что это важные задачи.

Безопасность страны это очень важный вопрос. Также, как и вопросы ответственности должностных лиц и то, насколько качественно были проведены следственные действия. Это вопросы, на которые общество должно получить ответы от комиссии.

И при этом, конечно, будем прояснять разные эпизоды, связанные с тем, что конкретные люди получали для себя пользу, ставя под угрозу государственные интересы", - пояснила Ингуна Судраба.

Первое заседание комиссии назначено на 8 августа. Именно тогда депутаты совместно с представителями Генпрокуратуры и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выберут наиболее важные для изучения эпизоды, а также обсудят все следственные процессы, которые в "деле олигархов" проводились до сих пор.