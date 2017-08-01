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Медикам нужно поднять зарплаты всем, особенно медсестрам. Однако выполнить обещания работникам сферы здравоохранения правительству может и не удастся. Об этом в эфире радио Baltkom заявил бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич.

«Конституционный суд уже принял на рассмотрение жалобу омбудсмена Юриса Янсонса – по поводу оплаты сверхурочных. И если суд постановит, что медикам за сверхурочные часы нужно платить как и всем – в двукратном размере – единственным источником денег в этом случае будут те самые 84 миллиона евро, которые запланированы в бюджете после увеличения ставки социального налога на один процент. Может получиться так, что почти все эти деньги придется выплатить просто по решению суда», - прогнозирует бывший глава Минздрава.

По мнению Белевича, наличие «подушки» в 84 миллиона в медицинской сфере в любом случае хорошая новость.

«Эта ситуация, когда медикам платят за сверхурочные как за нормальное рабочее время, несправедлива. Это нарушение прав человека. Медики – единственная социальная группа, которая в Латвии находится в таком положении, это надо исправить. И лучше всего это сделать одним махом», - отметил эксперт.

Бывший министр вспомнил, что аналогичные иски уже выиграли полицейские и пожарные. Причем государство даже было вынуждено выплатить недополученные деньги задним числом.

По мнению Белевича, в худшей ситуации в медицине находятся работники больниц - те, кто «пашет с утра до ночи, работают в несколько смен, чтобы свести концы с концами».

«При этом существенное повышение зарплат может вызвать другую проблему. Если медперсонал перестанет работать на 2-3 работах одновременно, резко возрастет дефицит работников в отрасли», - считает Гунтис Белевич.