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Общественный деятель Владимир Линдерман не стал бы обращаться в следственный комитет России с заявлением против депутата Сейма Латвии от национального объединения Visu Latvijai -TB/LNNK Эдвина Шноре, если бы ему удалось добиться какого-то результата от латвийских правоохранительных органов. Об этом Линдерман рассказал в интервью радио Baltkom.

"Я бы не стал обращаться в Генпрокуратуру России, если бы Полиция безопасности начала уголовный процесс против Эдвина Шноре. Несмотря на многочисленные заявления в прокуратору, местные правоохранительные органы решили отказать в возбуждении уголовного дела", - пояснил Линдерман.

По его словам, в российском законодательстве предусмотрена возможность уголовного преследования иностранцев.

"У меня не оставалось другого варианта. В России возможно уголовное преследование иностранцев, совершивших преступление за пределами России, если это преступление направлено против интересов либо страны, либо ее граждан. А в Латвии сейчас проживает около 40 тысяч российских граждан", - уточняет Линдерман.

Он также добавил, что уже получил от Гепрокуратуры письмо технического характера, в котором говорится о том, что поданное заявление признано корректным.

"Теперь Следственный комитет России рассмотрит мое заявление о нахождении состава преступления в высказываниях Шноре. Мне сложно прогнозировать исход этой ситуации, так как подобный случай - первый такой в своем роде. Думаю, что в течение месяца я получу ответ", - заключил Линдерман.

Как сообщалось, 19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша:

"Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". "И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", - написал в статье Шноре.