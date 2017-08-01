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Мэр Вентспилса Айвар Лембергс не считает, что в опубликованных журналом Ir переговорах в гостинице Rīdzene он сказал что-либо предосудительное и заслуживающее внимания. Об этом он заявил в прямом эфире радио Baltkom.

По словам Лембергса, под многими заявлениями, сделанными им тогда, он может подписаться и сегодня.

"Первоначальное "дело олигархов" провалилось и теперь мои политические противники хотят взять реванш. Согласно этим прослушкам, я в период с 2009 по 2011 годы два раза участвовал в каких-то встречах. Дважды за два года. Правда, в этих разговорах я не нашел эпитетов на русском языке, которые появились в латышских государственных СМИ. Что такого я там сказал? Что Затлерс придурок? Я это и сегодня могу сказать. Что он никудышный президент? Я это и сегодня могу сказать. Что я заинтересован в толковом премьере? Я это и сегодня могу сказать. Кто мне может запретить высказывать свое мнение, тем более в частном разговоре? Никто. Так что я не вижу предмета для разговора. Но если кто-то хочет поболтать - я всегда готов", - сказал Лембергс.

Напомним, журнал Ir в июне опубликовал записи переговоров с участием так называемых олигархов и политиков в гостинице Rīdzene. В ходе этих разговоров якобы обсуждались способы влияния на латвийскую политику и СМИ, а также финансовые вопросы.

В Сейме была сформирована следственная комиссия по расследованию "дела олигархов", которую решением депутатов должна возглавить лидер партии "No Sirds Latvijai" Ингуна Судраба, несмотря на то, что ее имя также фигурирует в "переговорах олигархов".

По словам Судрабы, на заседания комиссии планируется пригласить председателя партии "Латвии и Вентспилсу" Айвара Лембергса, экс-политика Айнара Шлесерса и министра земледелия Яниса Дуклавса.