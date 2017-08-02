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«Дело олигархов» было организовано в интересах бывшей сотрудницы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, ныне депутата Рижской думы Юты Стрике и Новой консервативной партии, которую она представляет. Об этом в прямом эфире радио Baltkom заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс, являющийся фигурантом «дела олигархов».

«Эта кампания была организована для того, чтобы прикрыть костюм Стрике, который полностью в говне. Они с Юрашсом начали эту громкую кампанию, не имея никаких оснований начинать уголовный процесс. Дело это провалилось, а поскольку оно провалилось, надо на кого-то возложить ответственность. На генпрокурора, например, хотя он этим делом даже не занимался, а потом перенести это все на мои плечи. Шлесерс в 2011-м году был частным лицом, не политиком. Это все нужно, чтобы спасти Стрике и Юрашса и создать базу для их политической партии, чтобы они успешно стартовали на выборах в Сейм», - сказал Лембергс.

Напомним, журнал Ir в июне опубликовал записи переговоров с участием так называемых олигархов и политиков в гостинице Rīdzene. В ходе этих разговоров якобы обсуждались способы влияния на латвийскую политику и СМИ, а также финансовые вопросы.

В Сейме была сформирована следственная комиссия по расследованию "дела олигархов", которую решением депутатов должна возглавить лидер партии "No Sirds Latvijai" Ингуна Судраба, несмотря на то, что ее имя также фигурирует в "переговорах олигархов".

По словам Судрабы, на заседания комиссии планируется пригласить мэра Вентспилса Айвара Лембергса, экс-политика Айнара Шлесерса и министра земледелия Яниса Дуклавса.