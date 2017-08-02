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Грузопоток из России через латвийские порты сохраняется, потому что транзит через Латвию по-прежнему выгоден с экономической точки зрения. Однако рассчитывать на то, что объемы перевалки российских грузов будут высокими – не стоит. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom заявил новый управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

"Этот риск мы должны учесть. И нам надо будет работать намного упорнее, чтобы была какая-то перспектива", - подчеркнул он.

Сейчас, по словам нового управляющего Рижским свободным портом, Латвии придется серьезно поработать над тем, чтобы привлечь больше грузов из Азии.

"Позитив в том, что последние год-два все большие участники латвийского транзитного коридора работают вместе , чтобы разрабатывать направление Китая, например. Но это требует больших усилий и денег", - отметил он.

Напомним, правление Рижского свободного порта 28 июля утвердило Ансиса Зелтиньшa в должности управляющего портом.

Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.