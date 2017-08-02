Зелтиньш: России выгодно провозить транзит через нас (5)

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Эксклюзив | 2 августа 2017 года, 10:30

Грузопоток из России через латвийские порты сохраняется, потому что транзит через Латвию по-прежнему выгоден с экономической точки зрения. Однако рассчитывать на то, что объемы перевалки российских грузов будут высокими – не стоит. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom заявил новый управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

"Этот риск мы должны учесть. И нам надо будет работать намного упорнее, чтобы была какая-то перспектива", - подчеркнул он.

Сейчас, по словам нового управляющего Рижским свободным портом, Латвии придется серьезно поработать над тем, чтобы привлечь больше грузов из Азии.

"Позитив в том, что последние год-два все большие участники латвийского транзитного коридора работают вместе , чтобы разрабатывать направление Китая, например. Но это требует больших усилий и денег", - отметил он.

Напомним, правление Рижского свободного порта 28 июля утвердило Ансиса Зелтиньшa в должности управляющего портом.

Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.

Комментарии 5
Капитан Очевидность10 минут назад
А Латвии выгодно торговать с Россией и не поддерживать санкции, и что, Капитан Очевидность, понятие "выгода" в Латвии можно уже забыть - на первом месте интересы США, на втором Евросоюза, а уже потом Латвия со своими смешными рассуждениями про выгоды и шмыгоды по остаточному принципу с разрешением полакомиться крохами со своего же стола после приоритетов Метрополий, комедиант.
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GM10 минут назад
Ну это только мечты. Мечтать не вредно,только кто будет связываться с такими.Многие тоже умеют считать свои деньги.
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nkss11 минут назад
мне бы плуг да пашню а то все высокие да даальние материи..
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