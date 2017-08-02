В больницу доставлен мальчик, возможно, изнасилованный отчимом (9)

фото

Эксклюзив | 2 августа 2017 года, 11:27

В Детскую клиническую университетскую больницу из Вентспилса доставили 13-летнего мальчика, который, возможно, пережил сексуальное насилие со стороны отчима. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила председатель Вентспилсского сиротского суда Зайга Рудницка.

"Мама привезла на прием ребенка к врачу, который заметил, что у ребенка есть гематомы и царапины. Медик сразу позвонил в социальную службу и проинформировал о случившемся. Сотрудники соцслужбы выяснили, что мама и мальчик пострадали от физического насилия со стороны отчима. Они побоялись вернуться к себе домой и были помещены в кризисный центр", - рассказала Рудницка.

Подозреваемого задержали. В Сиротском суде рассказали, что пострадавший — мальчик с особыми потребностями, а его мама — глухонемая.

"Доктор кризисного центра осмотрел телесные повреждения, и [ребенка] поместил в больницу, где сделали операции, которые были необходимы, и медицинские манипуляции", — указала Рудницка.

Подозреваемого задержали. Сиротский суд допускает, что в деле статус мамы мальчика тоже может поменяться.

"У мамы имеются проблемы со слухом. Были проблемы с общением, но с ней был переводчик, который ходил к врачу. В данный момент в заключении находится приемный отец, который, вероятно, допустил физическое насилие. Есть основания подозревать сексуальное насилие. В какой мере, укажет дальнейшая экспертиза", — указала Рудницка.

В Сиротском суде указали, что владеют только основной информацией о произошедшем, поскольку врачи и правозащитные инстанции сообщают не все.

В прошлом году в детскую больницу доставили семерых детей, переживших сексуальное насилие — шесть девочек и мальчика. Ребенка из Вентспилса ждет экспертиза — необходимо подтвердить или исключить сексуальное насилие.

Комментарии 9
Вася1 час назад
Женщины можете мне ответить? почему для вас чужие мужики важнее родных детей? почему вы к себе таскаете сожителей и тем самым подвергаете риску своих детей, уже не говоря о том что у ребенка появляется душевная травма, когда в доме какой то левый мужик.
Неужели не можете потерпеть и подождать пока ребенок не вырастет? Или вы совсем не можете без потного волосатого мужика? Стоит подкатить мужику к вам и у вас голова затуманивается, нечего не слышите, нечего не видите а страдают дети.
Вот интересно, среди отчимов бывают нормальные? сколько слышал они либо пьют, бьют, издеваются или насилуют.
5
Ответить
Алиса 1 час назад
Вы безусловно правы, Но что значит "подождать, когда ребёнок вырастет", когда он вырастет, он любого мужчину матери будет воспринимать в роли врага. Некоторым нужен мужчина дома, не все такие плохие, да и не всегда больного человека видно сразу. Любая мама хочет чтобы у ребёнка были оба родителя.
1
Ответить
Вамя2 часа назад
Можете мне сказать почему суды почти всегда на стороне мамаш? потому что судьи женщины? Происходит одна и та же схема, во время разводов ребенка отдают почти всегда мамашки, мамашка эта начинает таскать в дом чужих мужиков, которые потом начинают насиловать или бить детей. Каждый раз одна и та же схема, но судьи упорно отдают детей женщинам которые только думают о себе, готовы даже закрывать глаза что делают сожители с детьми, лишь бы мужик под боком был. Отдавать детей матерям это просто преступление, особенно сыновей. Мальчик должен жить с отцом.
10
Ответить