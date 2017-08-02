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В Детскую клиническую университетскую больницу из Вентспилса доставили 13-летнего мальчика, который, возможно, пережил сексуальное насилие со стороны отчима. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила председатель Вентспилсского сиротского суда Зайга Рудницка.

"Мама привезла на прием ребенка к врачу, который заметил, что у ребенка есть гематомы и царапины. Медик сразу позвонил в социальную службу и проинформировал о случившемся. Сотрудники соцслужбы выяснили, что мама и мальчик пострадали от физического насилия со стороны отчима. Они побоялись вернуться к себе домой и были помещены в кризисный центр", - рассказала Рудницка.

Подозреваемого задержали. В Сиротском суде рассказали, что пострадавший — мальчик с особыми потребностями, а его мама — глухонемая.

"Доктор кризисного центра осмотрел телесные повреждения, и [ребенка] поместил в больницу, где сделали операции, которые были необходимы, и медицинские манипуляции", — указала Рудницка.

Подозреваемого задержали. Сиротский суд допускает, что в деле статус мамы мальчика тоже может поменяться.

"У мамы имеются проблемы со слухом. Были проблемы с общением, но с ней был переводчик, который ходил к врачу. В данный момент в заключении находится приемный отец, который, вероятно, допустил физическое насилие. Есть основания подозревать сексуальное насилие. В какой мере, укажет дальнейшая экспертиза", — указала Рудницка.

В Сиротском суде указали, что владеют только основной информацией о произошедшем, поскольку врачи и правозащитные инстанции сообщают не все.

В прошлом году в детскую больницу доставили семерых детей, переживших сексуальное насилие — шесть девочек и мальчика. Ребенка из Вентспилса ждет экспертиза — необходимо подтвердить или исключить сексуальное насилие.