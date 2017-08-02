Борис Бурда: споры "на" или "в" Украине - шовинистические (5)
Каждый сам для себя решает - говорить "на Украине" или "в Украине", считает украинский журналист, телеведущий, писатель, бард, игрок "Что? Где? Когда?" Борис Бурда. В интервью радио Baltkom он отметил, что глупо и бессмысленно пытаться прийти к единому мнению, так как каждый народ сам выбирает правильный для себя вариант.
"Это не спор. Это возмутительное шовинистическое глупое и беспомощное действие, которым не нужно заниматься. Как говорят люди, так и будет. Кстати, как говорят по-русски, решают в Санкт-Петербурге, а не в Киеве. А как говорят по-украински решат в Киеве, а не в Санкт-Петербурге", - заявил Бурда.
При этом знаток отметил, что не меняет свое отношение к людям из-за того, что они говорят "в Украине" или "на Украине".
Бурда вспомнил также про возникший весной спор между Россией и Украиной по поводу того, кем была княжна Анна Ярославна.
"Уровень убожества государственных деятелей и с той, и с другой стороны, которые поднимают эту проблему, меня ужасает. Она, конечно, была украинкой, киевлянкой – это понятно каждому. И она, конечно, была русской, дочерью русского князя. И во всех французских летописях ее называют "Анной Русской", и это совершенная правда", - считает Борис Бурда.
По его мнению, спорить с этим – переходить на уровень детской прибаутки. "Не играй в мои игрушки. Не садись на мой горшок. Ты мне больше не подружка. Ты мне больше не дружок", - процитировал известное стихотворение Бурда.
Как уже сообщалось, во время визита в Париж российский президент Владимир Путин назвал брак дочери киевского князя Анны Ярославны с королем Франции фактическим началом русско-французских отношений. Это вызвало бурную реакцию в Киеве. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дочь киевского князя Ярослава "Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю".
ЗАВЕЩАНИЕ ШЕВЧЕНКО Т.Г.
Как умру, похороните
На Украине милой.
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане.
Над рекой могучей.
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.