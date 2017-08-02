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Каждый сам для себя решает - говорить "на Украине" или "в Украине", считает украинский журналист, телеведущий, писатель, бард, игрок "Что? Где? Когда?" Борис Бурда. В интервью радио Baltkom он отметил, что глупо и бессмысленно пытаться прийти к единому мнению, так как каждый народ сам выбирает правильный для себя вариант.

"Это не спор. Это возмутительное шовинистическое глупое и беспомощное действие, которым не нужно заниматься. Как говорят люди, так и будет. Кстати, как говорят по-русски, решают в Санкт-Петербурге, а не в Киеве. А как говорят по-украински решат в Киеве, а не в Санкт-Петербурге", - заявил Бурда.

При этом знаток отметил, что не меняет свое отношение к людям из-за того, что они говорят "в Украине" или "на Украине".

Бурда вспомнил также про возникший весной спор между Россией и Украиной по поводу того, кем была княжна Анна Ярославна.

"Уровень убожества государственных деятелей и с той, и с другой стороны, которые поднимают эту проблему, меня ужасает. Она, конечно, была украинкой, киевлянкой – это понятно каждому. И она, конечно, была русской, дочерью русского князя. И во всех французских летописях ее называют "Анной Русской", и это совершенная правда", - считает Борис Бурда.

По его мнению, спорить с этим – переходить на уровень детской прибаутки. "Не играй в мои игрушки. Не садись на мой горшок. Ты мне больше не подружка. Ты мне больше не дружок", - процитировал известное стихотворение Бурда.

Как уже сообщалось, во время визита в Париж российский президент Владимир Путин назвал брак дочери киевского князя Анны Ярославны с королем Франции фактическим началом русско-французских отношений. Это вызвало бурную реакцию в Киеве. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дочь киевского князя Ярослава "Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю".