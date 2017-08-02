Борис Бурда: споры "на" или "в" Украине - шовинистические (5)

фото

Эксклюзив | 2 августа 2017 года, 12:11

Каждый сам для себя решает - говорить "на Украине" или "в Украине", считает украинский журналист, телеведущий, писатель, бард, игрок "Что? Где? Когда?" Борис Бурда. В интервью радио Baltkom он отметил, что глупо и бессмысленно пытаться прийти к единому мнению, так как каждый народ сам выбирает правильный для себя вариант.

"Это не спор. Это возмутительное шовинистическое глупое и беспомощное действие, которым не нужно заниматься. Как говорят люди, так и будет. Кстати, как говорят по-русски, решают в Санкт-Петербурге, а не в Киеве. А как говорят по-украински решат в Киеве, а не в Санкт-Петербурге", - заявил Бурда.

При этом знаток отметил, что не меняет свое отношение к людям из-за того, что они говорят "в Украине" или "на Украине".

Бурда вспомнил также про возникший весной спор между Россией и Украиной по поводу того, кем была княжна Анна Ярославна.

"Уровень убожества государственных деятелей и с той, и с другой стороны, которые поднимают эту проблему, меня ужасает. Она, конечно, была украинкой, киевлянкой – это понятно каждому. И она, конечно, была русской, дочерью русского князя. И во всех французских летописях ее называют "Анной Русской", и это совершенная правда", - считает Борис Бурда.

По его мнению, спорить с этим – переходить на уровень детской прибаутки. "Не играй в мои игрушки. Не садись на мой горшок. Ты мне больше не подружка. Ты мне больше не дружок", - процитировал известное стихотворение Бурда.

Как уже сообщалось, во время визита в Париж российский президент Владимир Путин назвал брак дочери киевского князя Анны Ярославны с королем Франции фактическим началом русско-французских отношений. Это вызвало бурную реакцию в Киеве. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дочь киевского князя Ярослава "Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю".

Комментарии 5
Факир1 час назад
Бурда пургу гонит. Анна Ярославна не была украинкой. Украинцы - исторический новодел, они выделились из древнерусского этноса веке в 15. А оформились национально, взяв самоназвание "украинцы" и вовсе в 19 веке. На территории Древней Руси происходили массовые миграции на фоне массовой же гибели населения. Юг и юго-восток Украины были объектом постоянные атак ковчевников - потому население оттуда перетекало в более северные регионы, защищённые лесами. На юге освободившиеся местности занимали кочевники, переходившие к оседлости. Они-то и влились впоследствии в состав "украинцев". Потому претенции украинцев на некую "арийскость" генетики тупы и смешны. Настоящие русские ушли в леса и там продолжили генетику древних русинов. Ярославна могла быть "украинкой" в смысле метисной тюркско-славянской генетики, ибо князья Руси практиковали междинастические браки со знатью Дикого поля. Могла быть чурочкой наполовину или на четверть. Это надо смотреть, кто была её мать.
1
Ответить
Рижанин1 час назад
Экспертное мнение Тараса Шевченко более чем завершает дискуссию о НА и В

ЗАВЕЩАНИЕ ШЕВЧЕНКО Т.Г.

Как умру, похороните
На Украине милой.

Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане.
Над рекой могучей.

Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
1
Ответить
Майк36 минут назад
С сожалению,я этим денег не зарабатываю.но сами украинцы злые люди и мстительные-личн опыт.
Ответить